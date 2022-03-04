曾當郭書瑤嚴厲教練 莊凱勛玩胭脂上妝「一秒變妖嬌」
郭書瑤在2013年與莊凱勛一同拍攝電影《志氣》，對方當時飾演她嚴厲的教練，坦言印象中的莊凱勛是個超級認真的人，沒想到這次邀請他來上自己主持的節目《旅跑應援團》，意外看到滿滿的綜藝魂。郭書瑤與莊凱勛前進苗栗三義，大玩特玩造訪多個景點，其中體驗天然染料胭脂時，莊凱勛不僅現場「上妝」，舉手投足格外妖嬌，完全不計形象得認真體驗，另外，愛好跑步的莊凱勛也陪著郭書瑤認真追進度，跑了4公里長，玩與跑都是格外認真。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 11:43:00
當郭書瑤、莊凱勛在騎乘可邊踩邊催油門行進的鐵道自行車時，還沒出發前擔任駕駛的郭書瑤很興奮的試催油門，一旁的莊凱勛竟然自動幫忙配起了猛催油門的音效，2人前往探訪藍染用的植物時，當工作人員介紹古時做為胭脂水粉染料的胭脂樹，還現場捏碎果實，馬上就出現自然的紅橘色，莊凱勛馬上很妖嬌的把胭脂當口紅、眼影，連舉手投足之間都妖媚的不得了，讓郭書瑤笑翻：「可以不要這樣嗎？你是不是想要搶別人的角色」。
另外，還有個讓莊凱勛膽跳心驚的插曲，當郭書瑤問到如果前面騎太慢的話，莊凱勛開玩笑的用手勢做了往前的動作，讓郭書瑤開心的說：「很好，我最喜歡玩碰碰車了！」讓莊凱勛有點緊張的說：「我的生命操控在妳手上。」2人上路後，沿途景色美不勝收，讓郭書瑤很開心的一路向前，每次都快跟前車廂碰撞前才按下煞車，讓莊凱勛好奇問她有沒有駕照，沒想到郭書瑤竟回說駕訓班教練建議她不要考，莊凱勛也趁機吐槽：「我完全認同教練說的話。」