臺中丰盛町「輕台菜」登場 3月「蔥油烏骨雞」買一送一

時序進入春暖花開季節，台中市台式茶餐廳「丰盛町」應景換菜單，延續大菜小作、老菜新作精神，將記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹『黑白滷、潮茶、砂鍋菜』的台式新風味。新菜單中增加三十多道菜色，可單點或選用套餐，很適合三五好友餐敘享用。3月底前，凡點選新品「蔥油烏骨雞」，可獲得買一送一兌換券，於下次來店消費使用。





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位於日曜天地中庭的「丰盛町」餐廳，常配合時令換菜單，最近大幅度更換菜色，推出「蔥油烏骨雞」、「老菜脯雞湯佐雞絲麵」、「蟹肉巴可莉」、「青龍嚇皮蛋」、「丰味滷水盤」等輕台式料理，不僅讓懷舊古早味融入新創意，且低熱量低脂肪，兼顧營養與健康。





▲輕台式料理登場，不僅讓懷舊古早味融入新創意，且低熱量低脂肪，兼顧營養與健康。（圖／丰盛町提供）

其中，「蔥油烏骨雞」少見以新鮮烏骨雞做成冷盤，再淋上自製蔥油醬，肉質軟嫩、香氣四溢。「老菜脯雞湯佐雞絲麵」以有台灣黑松露之稱的陳年老菜脯與嚴選雞腿肉燉煮，加入新鮮蘿蔔，湯頭甘鮮味美，再搭配傳統雞絲麵，老菜新吃法，完美組合超對味。





▲3月底前，凡點選新品「蔥油烏骨雞」，可獲得買一送一兌換券，於下次來店消費使用。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.3)

除了原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」外，丰盛町的飲品也很潮。獨特的健康蔬果汁、凍檸飲及創意茶品，色彩繽紛、健康好喝又好拍。綠色的「擋不住旺來汁」及紫色的「不棄嫌芭樂汁」，有別於一般果汁，分別加入青江菜及紫高麗菜，營養加倍。





▲丰盛町的飲品也很潮。獨特的健康蔬果汁、凍檸飲及創意茶品，色彩繽紛、健康好喝又好拍。(圖／記者金武鳳攝，2022.3.3)

招牌「重磅綠拿鐵」以新鮮蔬菜為基底，添加芭樂、堅果提味，健康又具飽足感。熱飲系列的「米香拿鐵」，鹹蛋黃奶蓋香甜帶鹹，撒上酥脆的爆米香，濃香繚繞唇齒間，重溫兒時的美好。





防疫期間，丰盛町依照中央疫情指揮中心的防疫措施，積極落實實聯制、量測體溫、酒精消毒，定時進行餐檯及器皿消毒擦拭等防疫措施，讓消費者安心享用美食。









