謝震武出任蝦皮商城品牌大使！傳授網購避雷４大招

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此外，卸下專業身份後謝震武，還有一個不為人知的嗜好，就是熱愛園藝，特別是「DIY動手做」！謝震武假日最喜歡化身園丁照料家中花花草草，不管是添購花園中的太陽能地燈，或是將被大樹堵住的管線細細清理，謝震武都會網購各式五金工具組，親自動手解決！但在過往的網購經驗中，他也曾受到一頁式網頁吸引，購入了與期待不符的五金工具，所幸在收到貨的當下及時發現商品有問題，選擇拒收包裹來避免損失，因此，謝震武也特別以自身經驗提醒消費者，網購時要選擇值得信賴的大型平台，尤其不建議在一頁式購物網頁中訂購，避免商品有瑕疵，但因源頭不明而求償無門。
談到自己的網購習慣，謝震武也大方表示，自己不會特別在促銷活動中搶便宜，都是依據日常生活需求採買，而且忠誠度超高，只要購物體驗良好就會持續回購多年。謝震武也提到，特別喜歡「泡茶」這種傳統文化，平常也很喜歡在蝦皮購物購入各種新奇的泡茶小物，還曾經動手組了一台像推車一樣的泡茶台！謝震武特別分享到，曾經在蝦皮購物下訂泡茶台後發現部分瑕疵，與賣家透過聊聊反應後，賣家立即補寄了一整組零件加檯面，快速回覆與良好售後服務也讓謝震武留下良好印象，成為該賣家多年的忠實顧客！
此外，「便利性」也是另一個網購的主因，由於家中有6隻貓、2隻狗，多達 8隻毛小孩讓他毫不猶豫地選擇用蝦皮購物購入高體積、大重量的寵物用品！然而，看似理智的謝震武，卻也意外公開超好揪的一面，他坦言自己很容易被周遭的人說服，只要有團購一定會加入，配合度堪稱百分百，意外讓大眾見到謝震武可愛的一面！
蝦皮商城首任品牌大使謝震武親自公開網購避雷法則，專業4招讓你從此買得開心又安心！
第一招
選擇大型、知名、值得信賴的平台購物，保障自己的交易體驗！此外，大型網購平台如「蝦皮商城」提供完整的退貨保障，不僅適用消保法的7天鑑賞期，無條件退換貨；若超過7天，則適用民法359條瑕疵擔保條款，在商品收貨後發現有瑕疵，可請求賣家收回貨物並退款，減少價金或另行交付正常商品，能為買家帶來最高等級的消費保障。
第二招
除了選擇優質平台外，也要針對賣家做進一步篩選，例如選擇高評價、有豐富交易紀錄的優良賣家、或透過聊聊等問答回覆的內容與速度，進一步篩選值得信任的賣家，也能有效避免踩雷。
第三招
「第三方支付」是保障消費者的首要評估，當消費者對於收到的商品有疑慮或存在相關糾紛時，選擇具第三方支付的網購平台，更容易為消費者追回貨款；此外，若選擇貨到付款的方式，消費者可在收到商品的當下，快速透過外包裝狀態、重量等初步確認，決定是否退貨或拒收。謝震武也以法律角度溫馨提醒，收貨及開箱時全程錄影，保存充分證據，更有助於保障自己的權益喔！
第四招
聰明的消費者請避免在沒有任何聯絡資訊，或以誇大的照片、文案吸引購買的一頁式的網頁購物；也需避免購買價格顯然與市價不相當的商品，也就是不要購買實際售價與原價差距過大或明顯不合乎常理的商品；此外，更要避免與賣家私下交易，以免衍伸相關糾紛無法尋求平台的協助。