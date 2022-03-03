何如芸停電卡16樓求救　張瓊姿昔徒手爬電梯井超猛

張鳳書、何如芸、張瓊姿今（3）日出席《一家團圓》記者會，上午全台灣停電，何如芸家住16樓，要到地下3樓停車場，急得求救發問：「請問電梯可以坐嗎？」管理員不建議她搭，何如芸心想：「我絕對不會走樓梯下去，萬一被關起來，我準備了水跟餅乾，結果一出門剛好電就來了。」張瓊姿憶起有次地震停電，她連人帶行李箱被卡在電梯9、10樓中間，張瓊姿跟鄰居扒開電梯門，苦惱要往下跳還是爬上去，最後拎著大皮箱往上爬，不怕一個失足發生危險？她說：「沒想那麼多，馬上自救，而且趕飛機快來不及了。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-03 17:29:01｜2022-03-03 17:30:41
10年後回歸演出的張鳳書，在《一家團圓》中與張瓊姿是大房、二房死對頭，這次張鳳書復出拍戲，她表示兒子也高中了，也該讓他學一下獨立，會先教他做三餐，笑說：「不能讓他當媽寶。」而拍戲由於時間不固定，有時半夜10點出門，早上6點多兒子上學她才回家，讓兒子嚇到，張鳳書說也要機會教育讓他們知道賺錢不容易。
而何如芸才從新加坡看兒子回來，今天記者會是她隔離檢疫21天後首次化妝，她說自己有精神分裂，在新加坡一看到兒子母性立刻上身，但一回到台灣又立刻變成小姐，在隔離的日子中，她形容說：「關到變白癡，房間8、9坪大，整棟飯店像鬼屋安靜無聲，員工好像練什麼武功一樣，不管用再快的速度拿飯，一開門就是沒有人，我每天坐在椅子看天，真的很哀怨，朋友還送安眠藥給我吃。」
何如芸劇中飾演翁家明的紅粉知己，兩人在早期合作一檔戲，在新加坡朝夕相處兩個月，何如芸表示當年翁家明是瓊瑤小生，自己仰望著他，在她心目中就像是神一樣，但這次合作感覺像同輩，何如芸還故意開玩笑說：「他會老，我會大。」
三位女人都讚翁家明狀態保持得非常好，看他手臂肌肉就知道。張鳳書、張瓊姿、何如芸在他面前都會一直說：「你好帥，肌肉都在。」既然狀態都這麼好，大家好奇何如芸與翁家明會不會有親熱戲？何如芸馬上回說誰要看老皮老肉，張瓊姿馬上回嘴：「不許妳這樣說。」由於翁家明好登山，是背著裝備的專業登山者，讓何如芸迫不及待要報名加入，張瓊姿說她之前也參加過，還買了全副裝備，但只去過一次，後來拍戲弄傷腳，從此就再也沒去過了。