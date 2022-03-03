大咖加入Disney+！李鍾碩&潤娥、李光洙、最美小三全來了

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《單戀原聲帶》（Soundtrack #1）是由韓素希、朴炯植主演，講述作曲家恩秀在創作道路上奮鬥多年後，邀請自己最好的朋友宣宇與她同住幾個星期，幫助她一同創作一首講述單戀心境的歌曲。但恩秀不知道的是，這八年來，宣宇一直偷偷暗戀著她。
《韓星地帶：逃脫任務》（The Zone: Survival Mission）找來劉在錫、李光洙、「少女時代」俞利主持，節目將會把大明星們丟進各式各樣的主題房間和虛擬空間，設計意想不到的層層關卡，挑戰誰能夠成為最後贏家。
《瘋狂愛上你》（Crazy Love）由金材昱、鄭秀晶主演，講述數學天才CEO盧高鎮不斷收到不明來源的死亡威脅， 因此精心策劃一場追蹤計劃，打算揪出犯人。計劃展開沒多久，內向安靜又勤奮的祕書李信雅就被診斷出絕症，並決心對那位苛薄挑剔的上司執行一連串報復行動，偶然間卻不小心發現盧高鎮的異狀。
《超能天賦》（Moving），講述三個青少年發現他們非比尋常的力量。以及由曾主演的《原罪犯》與《鳴梁：怒海交鋒》的崔岷植、睽違24年重返小螢幕領銜主演的《地下精英》（暫譯），其他演員陣容還包括孫喜久、李東輝和《魷魚遊戲》許城泰與金姝怜等人。
華特迪士尼公司亞太區與開發部負責人甘蕙茵女士表示：「我們非常榮幸能夠向觀眾展示Disney+策劃許久的韓國系列作品，我們相信這些故事絕對能夠打動全球觀眾。」、「我們專注於高品質的故事敘述，並創造出可以與觀眾產生情感共鳴和文化連結的內容。作為長期的創意夥伴，迪士尼與亞太區備受讚譽的創作者們攜手合作，將他們引人入勝的內容與世界上最棒的故事加以結合。」