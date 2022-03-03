特企／林口唯一！「新潤Double」全區電動車位超前佈署
電動車逐漸成為趨勢，消費者對於電動車位的需求也逐步成為主流，「新潤Double」傲視全林口，大手筆成為區域裡、全社區車位全數預留電動管線的唯一個案，最值得注意的，是「新潤Double」不像一般個案僅預留線架，而是率先貼心將充電電源線配置完成，未來居住者只需依需求裝置充電樁即可！打造電動綠能時代，「新潤Double」超前佈署，絕對首選！
站在居住者需求本質，「新潤Double」在建築細節規劃也可謂是面面俱到！導入超強心建築標配五大升級，從健康、防疫、空間、社區、保障五大面向，打造全台首創氧生宅、超淨化抗菌社區，對於質感居家收納機能不但用心規劃，也堅持引進APP雲端售服、延長建築保固，而Ruenn Caf’e的貼心服務，以及飯店式社區輔導制度，都是全方位為購屋者帶來最感動的心意！
位於千坪富貴森林公園旁，「新潤Double」正是富貴層峰聚落中難得的輕豪宅個案，同步國際公園綠意建築豪宅身價，「新潤Double」以一座擎天古典美學建築，立下矚目與經典的氣勢地標，而總價只要798萬元起的驚豔門檻，更是驕傲躍升成為大台北最超值的公園建築首選。
當台北市百萬房價已幾近必然，「新潤Double」用超然優勢、迷人價格，佔有林口新北新創產業園區，快速複製南港、內湖的科技地段發展未來！林口價值新軸心，富貴森林心建築，「新潤Double」2-4房超級珍席，好評卡位中，請極速搶約。