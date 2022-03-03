超市驚見「詭異九層塔」？邪惡真相曝光 眾愣：有夠陰險
超市是不少人購買各式生活用品的首選，營業時間較傳統市場有彈性，也成為許多婆媽們的買菜聖地，不過近日卻有民眾在逛生鮮食品時意外發現，架上的九層塔外觀怎麼看都覺得不對勁，拍照上傳分享後引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 17:53:25
臉書社群《爆料公社》轉發社團《爆廢公社》貼文，提到一名網友近日到超市購物，但當他逛到生鮮食品時，赫然發現有一盒要價16元，並標示為九層塔的蔬菜，其外觀和他認識的九層塔相差甚遠。
原PO再仔細一看後，發現被包在保鮮膜下其實是「香菜」，真相曝光後，他也開玩笑的說「身為一個九層塔的愛好者，買一盒回家煎九層塔蛋，也是剛好而已」。
照片曝光，網友們紛紛新奇的留言，「差點被騙耶」、「九層塔也出了香菜口味嗎」、「台灣的農業改良技術真的是世界第一」；不少拒吃香菜的人則回覆，「隔著螢幕都聞得出來，這是香菜」、「這是想騙誰吃」、「一切都是幻覺」、「太陰險了吧香菜」、「香菜化成灰我都認得」。
此外，也有不少愛香菜的網友認為，「2個愛菜的結合，我可以」、「香菜但也很不錯，完全可以接受」、「好便宜，來個5盒」、「不管是長得像九層塔的香菜，還是味道像香菜的九層塔，我都會買爆」。（編輯：張志浩）