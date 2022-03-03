2022歌劇院台灣國際藝術節 4月登場改變觀看視角

「 2022 台灣國際藝術節」（ 2022 NTT-TIFA ）系列，將於 4 月 2 日於台中國家歌劇院登場。今年是以「改變視角的觀看」為主軸， 8 位參與演出的藝術家，今日暢談結合科技與藝術，美學與科學的新創作，將引領觀眾體驗虛實轉換新視角 。 藝術總監邱瑗表示， 現代人生活離不開科技，科技讓想像放大 、創意無限， 歌劇院於春天 展現藝術與科技結合的成果。

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今天座談會由臺灣影像詩人周東彥揭開序幕，他將帶領獲世界劇場設計大展金獎團隊狠劇場，以安徒生童話《小美人魚》為敘事線索，串連臺灣演員魏雋展與丹麥演員卡士柏的童年與夢境，臺灣和丹麥兩地創作，運用4D Box浮空投影技術打造作品《光年紀事：臺北─哥本哈根》，將於4月8日起接連三天演出四場。





▲2022歌劇院台灣國際藝術節4月登場，今日參與藝術家齊聚暢談創作理念。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.3)

疫情期間專注於自我沉澱的雲門舞集藝術總監鄭宗龍，全新創作《霞》以雲層上折射出的美麗色彩為題，與美國4次葛萊美獎聲音工程設計獎馬賽洛．阿內茲（Marcelo Anez）聯手，將舞者如雲般的身體，投射內心多變的自我樣貌。鄭宗龍期待透過這齣舞作的光，穿越疫情帶來的陰霾，照進觀眾心裡。訂於4月30日，5月1日演出二場。





不同領域的創作者林桂如、董怡芬及王仲堃，近年三位皆為人父母，以美國前衛作曲家約翰‧凱吉（John Cage）音樂理念為靈感創作《凱吉一歲》，期待每位觀眾保持童心與對萬物的好奇。本次親子版融入藝術家與孩子相處經驗，在歌劇院小劇場及戶外劇場打造一座聲響實驗室，觀眾不受劇場空間限制，在裝置間自由移動，感受「樂器」與肢體、空間的新可能性，5月14日起演出四場。





▲曾獲臺北美術獎首獎的王連晟，新作《客廳》藉由表演者和機器人賽博格共舞，窺見賽博格的未來日常想像。(圖／記者金武鳳攝，2022.3.3)

歌劇院首位作曲駐館藝術家鄭伊里，此次的創作《感質》，是透過表演者肢體觸動特別打造的介質裝置，即時發出獨特電聲，在劇場中穿梭迴盪；搭配大型投影，並融合歌劇院建築元素：光、空氣、水等介質，創造充滿詩意的「電聲肢體劇場」，震撼觀眾的感官意識，5月14、15日演出二場。





另外還有曾獲臺北美術獎首獎的王連晟，新作 《客廳》藉由表演者和機器人賽博格共舞，窺見賽博格的未來日常想像。驫舞劇場團長蘇威嘉繼2020年於歌劇院推出《看見你的自由步》後，隨即展開技術提升計畫，4月將在歌劇院悠然廳打造一座「AR櫥窗」《看見你的自由步2.0》，作品升級攝影規格、AR程式編寫與畫質，讓畫面更加清晰擬真，連舞者的呼吸與汗水皆完美捕捉呈現。





受到疫情影響，2022 NTT-TIFA 規劃兩檔國際製作《在月球的彼端》、《大潮》獨家特映。藝術總監邱瑗表示，以『科技』為主要策劃的NTT-TIFA，是綠色場館永續經營的目標，期待創作形式的多變，創造與觀眾間建立更深的連結，一起來看看劇場能如何改變人類生活。



