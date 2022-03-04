特企／歌林最新Android TV　打造多功能居家影音新視界

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螢幕太小、畫質不夠好，會讓我們與電視的距離越來越近，視力下降的速度也就越來越快。為了兼顧觀看影片跟打遊戲的舒適體驗，歌林androidTV 11採用數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式，可過濾高達60%的藍光，運用DC直流電源技術進行線性調光，確保輸出影像更流暢、不傷眼。
Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR/HLG，畫面自動區分為1,000個小區塊，進行分區對比控制，每一分區獨立運算場景適性化對比曲線，提升局部對比度，進階增強對比度，層次感更佳。
而DOLBY VISION(杜比視界)能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面；同時也具備動態補償MEMC，可強化影像動態流暢度，運動賽事精彩細節不漏看。
歌林androidTV 11可搭配採用DOLBY ATMOS杜比全景聲音效，享受音效在四周3D空間環繞的穿透力；亦可採用dbx-tv音效，透過運用音頻數字訊號處理器(DSP)，優化機器揚聲器，達到更深沉、濃厚的低音及更清脆的高音。3D環繞音效跟穿透力，讓人更能融入劇情、身歷其境。
智慧聯網 內建Chromecast 創造「無線」可能
內建WiFi雙頻(2.4GHz/5GHz)，穩定性更高，傳輸速度更快，能體驗更快速的聯網功能。內建Chromecast，不需各式線材及轉換器，就可將手機或平板電腦畫面上的影片、相片或是簡報文件，投放至大螢幕上。休閒娛樂、線上學習、居家工作，輕鬆搞定，創造「無線」可能。
除此之外，歌林androidtv 11支援多種格式 迅速又方便。HDMI2.1能讓檔案傳輸更迅速，USB2.0連接埠，除了可連接滑鼠、鍵盤，也可支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器或其他多媒體裝置；只要連接至USB埠，就可立即播放照片、影音或音樂，在家也能盡情享受影音盛宴。在家放下小螢幕，享受大視界的舒適體驗。
精彩內容隨時擴充 注重使用體驗 細節更加分
歌林androidtv 11內建YouTube、NETFLIX、prime video及Google play movie，不需另外下載APP，一鍵按下遙控器上的快速鍵，立刻輕鬆觀賞影音內容。想要更多精彩內容，可以透過內建Google Play Store下載；娛樂、音樂、影音跟運動、新聞、教育、健康等多元化的類別讓您安心享受多樣化的影音饗宴。搭配無指向性對頻藍芽遙控器可聲控Google語音助理，快速又便利。機身採用0.3cm簡約極細邊框，邊框窄一點視野大一點，解放無垠全視界；有別於其他液晶顯示器，歌林androidTV 11採用拱橋式金屬腳座(50型以上)，堅固、穩定更安心。
運用智能科技 打造多功能居家影音環境
科技化多媒體影音時代，您跟上了嗎？想要輕輕鬆鬆、一秒切換視聽劇院與遊戲模式，打造舒適的多功能居家影音環境，不出門也能輕鬆盡享天下事。
歌林androidtv 11的4K聯網液晶顯示器目前共有50型、55型、65型三種尺寸，配合家庭空間提供最適合的選擇，並享有3年商品保固；現在購買，還可享有三重好康：好康一：myVideo豪華月租免費體驗30天(名額有限，送完為止)，好康二：送500元全聯禮券(3/1~4/30止)，好康三：可參加歌林週週抽送好禮 (2/1~3/30止)
另外也可搭配行政院所發放的五倍券(效期至4月底)，趁著這波檔期趕緊使用，回饋多更多！
歌林陪您，將全視界盡收眼底。