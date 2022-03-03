朝淨零碳排邁進！中研院長廖俊智合成史上首株嗜甲醇菌

淨零碳排為全球目標，各國哥學家也使出渾身解術，希望能讓減緩全球暖化，而中研院院長廖俊智去（2021）年在生物能源領域領發現重大突破，合成人類史上第一株嗜甲醇菌，可將溫室氣體轉換為甲醇，並可作為原料使用，該研究不僅登上國際一級期刊《細胞》（Cell），更獲得以色列總理獎（The Samson-Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation）殊榮。
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廖俊智在去（2021）年2月榮獲以色列總理獎（The Samson-Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation），頒獎典禮於去年11月在以色列舉行，但受疫情影響，改為線上出席並致詞，而以色列駐台北經濟文化辦事處昨（2）日為廖俊智於台北舉辦慶祝儀式，由以色列駐臺代表柯思畢（Omer Caspi）代表該國總理親自頒獎。
氣候暖化已是人類面臨的重大危機之一，以色列總理10年前設立該獎項，表彰新能源研究。廖俊智表示，自己近年的研究重點在結合生物及化學方法以減少二氧化碳，藉由重新設計代謝路徑，將二氧化碳等溫室氣體轉化成燃料或化學品，以便更有效地利用碳源，希望運用各項科研成果，共同邁向淨零碳排（net zero carbon emission）的未來，解決全球暖化問題。