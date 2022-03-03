移工專案上路兩週引進破千人　社福移工僅12人

《四方報》報導，勞動部2月15日啟動第二階段移工專案引進，包括印尼、泰國、越南及菲律賓等四國來源國皆一併開放，產業及社福類雇主皆可申請移工引進。截至昨（2）日止，已經引進1250人，其中多為產業類移工，社福移工僅有12人。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-03 18:50:05
自2月15日至3月2日，第二階段移工引進專案已經施行2週，勞動部勞動力發展署向《四方報》表示，目前已經有1250名移工入境我國，其中產業移工1238人、社福移工12人；若以國籍區分，泰國佔925人為最大宗，印尼則有180人、越南141人、菲律賓4人。
勞發署表示，目前入境移工以產業為主，社福移工這麼少的主因可能在於，社福移工來台前需在母國接受看護訓練，總體而言需要較長時間，廠工來台前則無需受訓，引進流程較快。此外，社福類移工多為個別家庭引進，性質上不像產業可以一次引進一大批來填補勞力需求，造成引進人數落差較大。
疫情下國境控管、移工引進受阻，根據勞動部統計，2020年1月全台移工總數約71萬，2021年12月則已掉到66.9萬，少了約4萬名移工，包括產業及照顧需求家庭都出現缺工情形。勞動部去年11月起就因應缺工問題陸續開放印尼、泰國移工專案入境；春節後則宣布全面開放四國移工入境，來台移工需完整施打疫苗並配合防疫措施，雇主也需為移工訂定防疫旅館進行檢疫。