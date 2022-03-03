Ella爆出罹患憂鬱症　「自曝原因」讓老公好不捨

Ella（陳嘉樺）在主演的新片《野夏天》中挑戰演出內心糾結的女記者，Ella坦言：「我不喜歡陰鬱的個性，也因為這樣，吸引著我挑戰與自己個性極大背離的角色，電影拍攝期間因為太投入而心情非常不開心，一度憂鬱症上身，老公則不捨的直說我喜歡自虐！」電影同名主題曲搶先在3月2日電台曝光首播，MV也同步上線，由饒舌系天王高爾宣為電影量身訂製。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-03-03 19:00:09
《野夏天》因為疫情而延宕，終於確定終於上檔日期，Ella直說：「等待是值得的，粉絲將看到有別過往的我，看完試片後我又再度淚崩了！」首次詮釋記者角色，Ella表示自己並沒有為了新戲而特別去揣摩，反而在拍戲前在導演的安排下，上了對話訓練課，與演員們一起上課，老師通常只會以一句話來發想，接著就讓演員們自由發揮，這些對話元素，後來也發展成片中的對話，「讓我更深入的融入劇中的角色，而飾演記者吳又立這個人物，則讓我始料未及的內心有著許多糾結，演完至今，內心深處仍不時的閃過她的身影。」
Ella分享兩年前拍片的那段日子，有很長的時間都處於情緒糾結中，「老公都可以很明顯的感受到我的不開心，整個心情都被負面情緒包圍著，看見的世界都是黑白的，一度還懷疑憂鬱症上身，直到自己看了試片，回憶又再度湧上心頭，內心無奈的糾結看了狂飆淚，情緒才稍微得到釋懷，這是我從影以來，演出背離最大的角色，跟我的成長與性格是截然不同，必須要花很多時間的沉澱與釐清這個角色來投入，片中人物吳又立是個完美小姐，事事都很硬撐，但我就不是個凡事都要求完美的人。」因此拍片時，Ella心情也變得很糾結，一度無法走出角色情境，也開始懷疑自己的人生觀，Ella打趣說：「現實生活中我真的無法跟她做朋友，也很難解開她的心防啦！」
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