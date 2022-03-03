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環狀線北環段北機廠開工　柯、侯齊盼2029年完工

▲新北市長侯友宜與台北市長柯文哲今日共同主持捷運環狀線北環段CF680C區段標北機廠的開工動土典禮。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.03）
▲新北市長侯友宜與台北市長柯文哲今日共同主持捷運環狀線北環段CF680C區段標北機廠的開工動土典禮。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.03）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-03 20:01:44

新北市政府與臺北市政府今（3）日舉辦捷運環狀線北環段CF680C區段標北機廠的開工動土典禮，由新北市長侯友宜與台北市長柯文哲共同主持；媒體追問工程進度是否會不如預期？侯友宜與柯文哲異口同聲說，雙北一起努力。

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▲新北市政府與臺北市政府今（3）日舉辦捷運環狀線北環段CF680C區段標北機廠的開工動土典禮。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.03）
▲新北市政府與臺北市政府今（3）日舉辦捷運環狀線北環段CF680C區段標北機廠的開工動土典禮。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.03）
柯文哲表示，環狀線是大台北地區未來10年最重要的工程，要將類似日本東京山手線概念的環狀線蓋完，目前整體環狀線規劃為49.3公里，設有42個車站包含其中14個轉運站，將大幅度改善捷運路網效率；預計2029年完工，不過恐怕會有很長的一段交通黑暗期。

侯友宜指出，目前因缺工缺料與營建物價高漲，招標的過程中其實很辛苦，不是只有台北捷運局，新北捷運局也是面臨這樣的困境；此外，南北環段有七個標，現在只標出一個北機廠，尚有六個區段標多次的流標，期盼透過提升行政的效率與增列預算外，更需要有勇於承擔的廠商跟我們並肩作戰。

侯友宜說，此次北機廠順利招標動工，將於機廠旁Y22站規畫設置出入口，與五泰輕軌F01站銜接轉乘，預計2029年完工；其實整個捷運的施工是絕對不能慢，慢一天可能面對的預算壓力就會越來越大，他會跟柯市長大家一起努力，趕快把新北的環狀線跟台北環狀段，一起並肩作戰把它做好。

針對環狀線經營權的爭議，柯文哲回應，現在還在溝通，這還是要中央出面處理，目前南北環七個標案只標出一個，台北市也追加90億元，加上通膨趨勢，很多重大公共工程都面臨預算重新調整的壓力；侯友宜說，最重要是施工過程中把交維計畫做好，施作過程難免帶給民眾不便，目標是儘快完。

新北市政府捷運局補充，北機廠原規劃使用整體開發用地9.7公頃，為因應民意與配合蘆北地區的都市規劃，經與地方協調後，以優先使用公有地更改設置於集賢環保公園下方，讓使用整體開發用地縮小至2.3公頃；未來將可與五泰輕軌F01站銜接轉乘，使民眾轉成能夠更為便利。
 

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