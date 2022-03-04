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把握今明好天氣！冷氣團報到濕冷惡夢又來　變天時間曝光

▲把握今明兩天晴朗穩定的好天氣！中央氣象局預估，週日晚間起冷氣團及華南雲雨區報到，屆時全台各地都將轉為濕冷的天氣型態。（圖／張勵德攝）
▲把握今明兩天晴朗穩定的好天氣！中央氣象局預估，週日晚間起冷氣團及華南雲雨區報到，屆時全台各地都將轉為濕冷的天氣型態。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-04 00:03:00

把握今天跟明天（3/4~3/5）的好天氣！中央氣象局指出，原本預期週日（3/6）報到的冷空氣強度，從原本的東北季風提升到「大陸冷氣團」等級，加上華南雲雨區東移影響，週日晚間開始到下週二（3/8）清晨，全台各地又將變成又濕又冷的天氣型態！預估北部地區低溫下探攝氏12到14度，中南部地區低溫約攝氏13到15度，東部地區低溫約攝氏15到17度，提醒民眾要特別留意天氣變化。

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氣象局預報員林定宜指出，今天各地大多為多雲到晴的穩定天氣，西半部地區白天暖熱、日夜溫差大，北部地區高溫約攝氏28度左右，中南部高溫約攝氏29到31度，東部地區高溫也有攝氏26度。週六東北季風稍微增強，不過只有北台灣高溫略降約攝氏2到4度，北部山區及東半部地區有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

比較大的天氣變化落在週日（3/6），週日白天起水氣逐漸增多，北部、東半部地區雨勢稍多，中部山區也有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，入夜後冷氣團南下加上華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區天氣明顯轉冷，北部、東北部地區可能有局部大雨發生機率，中部及東部地區也轉為有短暫雨的天氣，其他地區陸續也有短暫雨。

林定宜表示，這波冷空氣影響預計會持續到下週二（3/8），整體來說天氣狀況是「先濕後乾」，週日晚間到下週一全台各地都有雨，雨勢會一路下到下週二清晨，週二白天之後水氣逐漸減少，僅剩東半部地區及北部山區有局部短暫與，其他地區恢復多雲到晴。

氣象局特別提醒民眾，這波冷空氣影響最明顯的時間落在下週一到週二清晨，最低溫時間可能落在週二清晨，受到天氣轉乾後輻射冷卻效應影響，預估北部地區低溫下探攝氏12到14度，高溫也只有攝氏17到20度，中南部地區低溫也只有攝氏13到15度，高溫約攝氏20到23度，相較於最近這段時間明顯偏冷，請務必做好保暖準備。

氣象局預估，這波冷氣團南下，若水氣條件配合，下週一晚間到週二清晨，玉山、合歡山等高山地區有機會降雪。另外提醒，今天西半部地區及外島金門、馬祖，受到局部霧或低雲夾雜境外空氣污染物，容易影響能見度。

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