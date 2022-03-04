把握今明好天氣！冷氣團報到濕冷惡夢又來　變天時間曝光

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比較大的天氣變化落在週日（3/6），週日白天起水氣逐漸增多，北部、東半部地區雨勢稍多，中部山區也有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，入夜後冷氣團南下加上華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區天氣明顯轉冷，北部、東北部地區可能有局部大雨發生機率，中部及東部地區也轉為有短暫雨的天氣，其他地區陸續也有短暫雨。
林定宜表示，這波冷空氣影響預計會持續到下週二（3/8），整體來說天氣狀況是「先濕後乾」，週日晚間到下週一全台各地都有雨，雨勢會一路下到下週二清晨，週二白天之後水氣逐漸減少，僅剩東半部地區及北部山區有局部短暫與，其他地區恢復多雲到晴。
氣象局特別提醒民眾，這波冷空氣影響最明顯的時間落在下週一到週二清晨，最低溫時間可能落在週二清晨，受到天氣轉乾後輻射冷卻效應影響，預估北部地區低溫下探攝氏12到14度，高溫也只有攝氏17到20度，中南部地區低溫也只有攝氏13到15度，高溫約攝氏20到23度，相較於最近這段時間明顯偏冷，請務必做好保暖準備。
氣象局預估，這波冷氣團南下，若水氣條件配合，下週一晚間到週二清晨，玉山、合歡山等高山地區有機會降雪。另外提醒，今天西半部地區及外島金門、馬祖，受到局部霧或低雲夾雜境外空氣污染物，容易影響能見度。