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停電沒手機玩？「神級桌遊」只需一支筆：90%年輕人不會

▲一位爸爸分享自己小時候常玩的遊戲，只需要一支筆就能打發時間，喚起不少人的回憶。（圖／翻攝自爆料公社）
▲一位爸爸分享自己小時候常玩的遊戲，只需要一支筆就能打發時間，喚起不少人的回憶。（圖／翻攝自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 21:47:33

玩桌遊在朋友聚會、社交聯誼的場合中，常是凝聚感情的最佳方式，不過近年在手遊發展越來越發快速的情況下，不少桌遊和復古的小遊戲都漸漸被遺忘，近日有網友也分享某種只需要一支筆，就能玩得不亦樂乎的遊戲，成功喚起不少人的回憶。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中可見，有一張紙上畫上了15個小圈圈，其中幾個圈圈則是被筆用斜線劃掉，原PO指出，其實這是自己小時候常玩的小遊戲，不過「高一的女兒居然跟我說她沒玩過這個」，對此他也感嘆「也對啦～現在年輕人都在玩手機，誰在跟你玩這個，老了」。

▲（圖／翻攝自爆料公社）
▲原PO分享小時候常玩的遊戲，並感嘆現在年輕人都玩手機，怎麼可能還會玩這些小遊戲。（圖／翻攝自爆料公社）
貼文一出，許多網友紛紛留言「好懷念，小時候超愛玩」、「這超好玩，玩到後面超嗨」、「這個停電可以玩」、「以前愛玩，現在小孩都不會了」、「一隻筆就能打發時間的遊戲」；但也有不少人提問，「這什麼鬼啊」、「沒看過，好玩嗎」、「年過半百，我也不知道怎麼玩」、「完全忘了怎麼玩」。

針對遊戲玩法，有內行網友也留言解釋，「這是雙人遊戲，兩人輪流刪除圓球1-3顆內，畫到最後一顆的就是輸家」、「叫做『撿石頭』，記得這個好像有必勝玩法」、「其實現在有蠻多用消除模式玩的桌遊，都是這款衍生的」。（編輯：張志浩）

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