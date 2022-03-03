停電算什麼？弦樂團「盲奏3分鐘」比賽影片曝 萬人全跪
台灣今（3）日上午因電廠問題，導致全國各地大停電，直到晚上南部地區仍未完全復電，造成許多民眾不便，不過卻有一群國中生在停電時，正在進行弦樂團的比賽，想不到當下全體學生都臨危不亂，完美在停電期間演奏完曲目，令網友紛紛大讚「太強了」！
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 22:15:21｜2022-03-03 22:25:03
新竹縣成功國中弦樂團，今日上午參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，31位團員上台準備就緒後，指揮老師便開始下達指令，不料眾人才剛演奏第一個音，大停電就發生，現場燈光旋即暗下。
燈光暗下後，所有成員皆處變不驚，在能見度極低的台上繼續演奏，直到樂曲最後一個音節結束，燈光都尚未亮起，演奏結束後，現場觀眾也給予熱烈掌聲，而整段演出影片被放上Youtube後，也立即引發熱議。
影片上傳後，短時間就已超過1萬觀看次數，網友紛紛讚嘆，「處變不驚太猛了」、「停電摸黑看不到指揮，還可以合奏的這麼完美，這是多少的練習才有的熟練和默契」、「太厲害了，請收下我的膝蓋」、「感動到快哭了」、「這沒特優說不過去吧」、「搭配的神乎其技」。（編輯：張志浩）