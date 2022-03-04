停電沒存檔好慘？自備UPS爭取黃金搶救5分鐘　專家教你選

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目前UPS有3種主要形式，陳仕偉助理教授提供簡單的說明：
「在線式」：目前最多人使用也是最穩定的UPS系統，運行的方式為，一般110V的市電進到UPS後轉換成直流電，再轉成為交流電輸出給電腦，經由兩次的轉化，電腦可以得到穩定的供電狀況，雖然價格較高，但是當遇到斷電時不需要切換期，可以無縫供電，對於精密儀器、電腦等最為推薦，但容易產生較大噪音，如對聲音較敏感者需要自行評估。
「離線式」：架構最簡單也最便宜，平常處於待命的離線狀態，待斷電後離線式UPS才會接手，但接手供電會需要短暫切換時間，雖然時間非常短，電腦不會因此而關機，但可能會影響硬體壽命，對於網路設備也會受影響而因此關機，比較適合用在電腦螢幕、POS系統或是電腦相關周邊。
「在線互動式」：為在線式與離線式兩種之折衷方案，內建「雙向性轉換器（Bidirectional Converter）」及「AVR自動穩壓調節器（Automatic Voltage Regulator）」，改良離線式切換的弱點，讓系統電源較為穩定，只有在電壓供應不足或超出預設時才切換成電池供電，大幅縮短切換時間，甚至達到無縫接軌，但如果電力有異常變化，可能還是會對電器有所影響，對系統的保護與價格都是介於在線式與離線式間的一種折衷方案。
對於建置個人型電腦的UPS系統，陳仕偉建議以「在線式」為優先考量，如果是連接一台一般作業的電腦，基本上挑選額定功率300W的UPS系統即可為自己重要的電腦檔案預留5～10分鐘的電量，有這關鍵的緩衝時間，即可妥善儲存電腦資料，不會因為意外造成資料流失，且依照流程關機較不傷害電腦。如果是要連接高性能工作站、電競電腦等，建議選購更高規格為佳。
除了電腦之外，家裡如果架設NAS (網路儲存裝置) 也一定要接上UPS，陳仕偉表示：「雖然NAS本身有容錯機制，例如兩顆硬碟容許一顆壞掉，但如果經常停電讓NAS不正常關機，還是容易導致硬碟壞軌，屆時資料可能也會有所損失。」他也提醒UPS的電池有使用壽命，通常半年就應該檢視是否還能運行，2年應該就要換新的電池，才能維持穩定使用環境。