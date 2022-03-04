美制裁俄羅斯寡頭成員　克宮發言人在列

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美國今天宣布對俄羅斯的最新一波制裁，主要針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親信與其配偶、子女和旗下企業。
白宮表示，這項制裁瞄準更多俄羅斯重要人士與其家庭成員，因為在蒲亭殘酷入侵烏克蘭後，仍繼續支持蒲亭。這些人的致富是以犧牲俄羅斯人民為代價，負責提供支持蒲亭入侵烏克蘭所需的資源。
制裁名單包括尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov），他是俄羅斯最富有的人之一，也是蒲亭的親密盟友。這項禁令將禁止他的財產在美國或為美國人使用，包括他所擁有的超級遊艇與私人飛機。培斯科夫（Dmitry Peskov）也在這波制裁名單中，因為他是蒲亭宣傳的主要散播者。
今天的制裁名單包括19名俄羅斯寡頭集團成員與其47名家屬與親密夥伴，美國將對他們執行簽證限制。
此外，財政部也全面封鎖包括戰略文化基金會（Strategic Culture Foundation）與其相關網站、南端前線（SouthFront）、俄羅斯新聞網（InfoRos）在內等7個俄羅斯實體及26名成員，因其在俄羅斯入侵烏克蘭過程中散播假訊息並影響外界看法，以達到俄羅斯戰略目的，並錯誤指稱克里姆林宮的行為具有正當性。（編輯：楊昭彥）1110304