辦桌最強菜色是哪道？答案超意外 眾認了：紅包可加一千
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。而就有網友討論「大家去喜宴最愛吃到什麼樣的菜色？」沒想到最熟為人知的人氣王炸湯圓、烏魚子等等都全輸，釣出「紅包加碼菜色」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 07:44:26
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「以前小時候去吃辦桌時，每次最期待的就是最後一道炸雞翅或者炸雞腿啦！其他的完全不重要，就是要等這道，有沒有人跟我一樣愛吃喜宴的炸雞呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「辦桌最愛的就是這個炸雞腿跟雞翅啊！完全是精髓」、「不知道到底怎麼做的，辦桌的特別好吃」、「遇到有炸雞腿的紅包真的可以加一千耶！新人超有格調」、「通常同桌長輩在這道上之前，塑膠袋已經準備好了XD打包專用」、「專門給賓客打包的！真的有夠好吃」、「有吃過，平凡中的特別，但好多年前囉」、「上次吃到20年前了，現在炸雞腿超少的」。
另外，也有眾多網友提到自己從來沒看過「炸雞腿」出現在喜宴上，事實上，炸雞腿當作婚宴壓軸菜色也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，往往都會出現在大戶人家，通常是讓賓客打包回家的概念，讓賓客感到「有吃又有拿」，以往比較常出現在南部辦桌流水席中，是一道在辦桌時細膩又溫馨的佳餚。（編輯：張嘉哲）