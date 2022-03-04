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林襄「泡湯一半被拍」　破4萬人圍觀：這張滿分了吧

▲林襄洗溫泉照片曝光。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄洗溫泉照片曝光。（圖／莉奈文創提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-04 09:17:12｜2022-03-04 09:30:00

「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、小隻馬身材爆紅，IG在加入桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」不到1年突破100萬追蹤數，且持續攀升，近來出版實體寫真書《與你襄遇》緊急再版仍供不應求，人氣無法擋。她先前在旅館泡湯被拍下一張照片，粉絲直呼：「滿分了吧...」

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▲林襄是「樂天女孩」人氣成員。（圖 / 林襄IG）
▲林襄是「樂天女孩」人氣成員。（圖 / 林襄IG）
▲林襄身高160公分，三圍32E、24、33，因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」。（圖／林襄IG）
▲林襄身高160公分，三圍32E、24、33，因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」。（圖／林襄IG）
林襄疫情前到烏來輕旅行，在IG釋出數張美照，除了全身自拍、民宿房間空景，其中一張她盤起長髮，換上豬肝色三點式泳衣，在溫泉池中滑手機，鏡頭採「上帝視角」取鏡，32E沉甸甸雙峰、狹長事業線聚焦目光，加上水煮蛋肌膚，極富殺傷力。

▲林襄分享度假舊照。（圖／林襄IG）
▲林襄分享度假舊照。（圖／林襄IG）
▲林襄泡湯，纖細手臂、豐滿上圍不科學。（圖／林襄IG）
▲林襄泡湯，纖細手臂、豐滿上圍不科學。（圖／林襄IG）
「疫情前最後一趟旅遊。」林襄寫道。福利照上架至今，累計4.6萬讚數，大批「襄民」（粉絲暱稱）表示：「也太美」、「尤其是最後一張」、「最後一張滿分了吧」、「最後才是重點」、「還好我有看到第六張」、「這角度好看」、「襄女神辣爆」！

《NOWnews今日新聞》近來發起「2022啦啦隊女神」民調活動，邀請網友選出心目中真正的「啦啦隊女神」，林襄目前暫居亞軍，與冠軍峮峮的票數只有小數點的差距，林襄本人也在臉書轉發、拉票。（編輯：楊穎軒）


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