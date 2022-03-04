全台大停電！台電再申請核三1號機起動 原能會凌晨通過
昨（3）日發生全台大停電，位於屏東的核三廠2部機組也遭到波及停機；台電3日晚間提出再起動申請，2號機在3日晚間10點獲准起動，1號機也在今（4日）凌晨3時左右，獲准再度起動。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 09:38:52
台電先在昨晚8時42分依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定提出2號機綜合檢討報告及再起動申請，並於晚間10時15分獲原能會審查通過，隨後在22:52再次提出核三廠1號機綜合檢討報告及再起動申請，原能會也在凌晨3時左右，獲准其再度起動。
原能會針對事件過程中，1號機系統設備動作序列正確性之評估、事件發生肇因、設備狀況、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經本會駐廠視察員於現場查證設備檢查情形，及確認電廠已完成安全相關匯流排比壓器檢修作業、流程輻射偵檢器RT-004亦已恢復正常。
原能會指出，綜整確認台電公司已提出完整之綜合檢討報告及機組運作狀態符合再起動要求，故於3月4日02:55同意1號機再起動申請。原能會仍將持續加強監督，確認電廠依規定執行再起動及後續運轉作業。
原能會強調，機組再起動期間，仍將持續加強監督，確認電廠依規定執行再起動及後續運轉作業。（編輯：孫唯容）