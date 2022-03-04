柯文哲屬意他選高雄市長？彭振聲：市長隨口說說而已

台北市長柯文哲昨（3）日上午與新北市長侯友宜一同到三重，參加環狀線機廠開工動土典禮。在致詞時侯友宜一直誇讚副市長彭振聲，更直言「應該要讓他升官」，而在台下的柯文哲則隨即爆料「要讓彭振聲去選高雄」。此番說法也引發各界討論，對此柯文哲今（4）日上午被媒體追問時並未否認，反問記者「會不會投給他？」
記者丁上程／台北報導
2022-03-04 11:25:28
侯友宜昨日在致詞時表示，北機廠開發時，難免會造成短暫的不方便，希望里長多多幫忙溝通，早日完成雙北共同生活圈。隨後，侯友宜向台下的柯文哲笑稱，應該讓副市長彭振聲升官，柯文哲也笑答要讓彭振聲去選高雄。不過昨日會後媒體追問柯文哲時，柯則回應「沒有啦！不要鬧、不要鬧！正經一點。」
不過今日面對記者再度追問，柯文哲則並未再度否認，而是反問記者「會不會投給他？」而面對議員質疑，北市府的三個副市長，除了黃珊珊要接棒台北市外，蔡炳坤也有意投入台中市長選戰，現階段連彭振聲都被點名參選高雄，市政是否已經沒人管？對此柯文哲則回應，至少證明北市府的市政是成功的，副市長都有實力當市長。
而彭振聲在接受媒體訪問時，則直言「市長也隨便答應一下、回一下，後來也沒有真的要我回去選高雄市長。」彭振聲說，高雄市長陳其邁是他跟過的10任市長中第8任，到目前為止也都還維持很良好的關係。彭振聲也直言，他在北高兩市府的服務時間已經超過40年，公職時間算一算已經足夠可以退休了。
彭振聲強調，雖然自己的戶籍還是設在高雄，但對於「參選高雄市長」一事並沒有任何規劃，「回高雄當一般老百姓，這樣就好了，也是很好。」彭振聲說，昨天是侯友宜讚許他並表達關心，「市長說要幫我升官，那柯市長就沒有位子，所以市長才反映要我選市長，我想到此結束啦。」