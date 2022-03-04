榮耀竹東　至善崛起「富廣和合」推出新三代全齡宅

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負責「富廣和合」企劃銷售的東照廣告公司則表示，竹東鎮曾是史上有名的「全台3大鎮」之一，人文底蘊十分豐厚，走過百年繁華，包括林業、水泥、石油探勘等產業都曾在竹東的開發史上留有璀璨一頁，也造就了竹東的富裕民生經濟氛圍。
東照廣告公司分析，21世紀的竹東華麗轉身，攜手工業技術研究院、新竹科學園區，連結全世界；以公園、文化建設和重劃區讓整個竹東鎮面貌煥然一新，成了在空氣清新的山水美景裡建構的現代市鎮，在百年繁華精粹的人文經典中融入都會機能，從產業大鎮轉型科技生活圈宜居城市。
本案「富廣和合」座落於竹東鎮「至善重劃區」內，全案基地面積約1797坪，土地分區為商業區，建築規模為5棟地上15層、地下4層的RC鋼筋混凝土結構大樓，其中包括323戶住家和12戶店面，店面每戶約43到96坪、住家每戶約22到50坪，車位規劃為坡道平面式、可停455輛。
本案「富廣和合」不但建築外觀氣派典雅，這套優質好宅更有6大貼新設計。「美國星級」的KOHLER衛浴，百年經典兼具藝術與品質，與五星級飯店同等級；「台灣首選」的卜大整體浴室，模組化設計，一體成型，10年防漏水保固；「日本先進」的「普利司通」PUSHMASTER新一代給水配管系統；「上下安心」因應後疫情時代，電梯採防疫設計，感應控制、消毒配備等全方位防護；「綠能天井」採地下停車場天井設計，自然採光又通風，不必全靠抽風機，節能靜音雙效；「明窗亮室」的規劃，讓衛浴皆有開窗，自然採光又有良好的空氣對流。
「房地產首要考量條件，地段、地段、還是地段！」「富廣和合」專案經理強調，本案「離塵不離城」的地段是一大優勢，基地所在的竹東鎮「至善重劃區」約4.2公頃，公園、社教用地、廣場兼道路等公共設施佔64.8％，住宅區和商業區合計只有35.2％，屬於低密度、高綠覆率的開發。
從整體區位考量，竹東鎮是整個北台灣繁華興起大新竹地區的正中心，台68線東西向快速公路連接工研院、竹科、竹北台元科技園區，上下班快捷輕鬆，「浪漫台3線」就像自家後花園，綠色旅遊任意行。
從個別區位考量，「至善重劃區」緊鄰的「下公舘商圈」，是竹東鎮的新都心商圈，結合傳統下公舘熱鬧街區、竹東轉運中心、竹東文化大禾埕、新建鎮公所行政大樓等建設，政商經濟的後續發展加碼繁華商圈共構蛋黃區共榮圈，將成為當地炙手可熱的新都心。
而且至善重劃區完成重劃後，周邊除了原有的竹東鎮立游泳池、台大醫院竹東分院外，還將擁有兒童公園、綠丘步道公園、竹東全民運動館；本案「富廣和合」百公尺近距離兼擁森綠大景、健康休閒、醫療保健等悠閒健康機能，加上出門就到「下公舘商圈」的繁華生活機能，可說是住在都會、公園都有的全方位生活圈，老中幼三代都宜居。
深耕新竹在地市場的富廣建築團隊表示，從歷史長河看竹東，擁有每個時代的耀眼光芒，從工商發展轉型為休閒旅遊經濟，到蛻變為科技世紀宜居城市的優質首選，過去擁有百年繁華累積的生活人文和溫厚人情都更重劃更會有全新的美麗實景與未來亮點，「榮耀竹東，至善崛起」的政商新都心指日可待。