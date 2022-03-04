綠誰戰北市？大數據：陳時中曝光度最高、林佳龍鐵粉最多

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至於林佳龍則是在台中第二選區立委補選中，以競選總部總幹事身份，獲得兩波聲量高峰，單週一度突破2.4萬，不過該聲量無法延續，長期而言，每週聲量約落在4千則上下，陳建仁則是落在400多則左右，曝光效益最差。
另根據統計，林佳龍在調查期間的近180天以來，共發出120則貼文，且粉絲互動狀況穩定，與整體網路輿情熱度狀況不同，並未隨中二補選落幕而導致互動衰退，平均每則貼文創造1.2萬次互動，有半數貼文互動數在1萬以上，評估若未來投入台北市長選戰，「鐵粉部隊」將可帶動驚人的政治能量。
而陳建仁只有14則貼文，且平均互動數約8千，也不如林佳龍；至於陳時中則並未經營官方臉書粉專培養粉絲，雖然個人聲量大，但到了選戰階段恐怕將少了一個與選民直接溝通的重要渠道。
此外，網路數據揭露，陳時中只有「親和力」在網友心中呈現正面，例如網友認為他溫暖、幽默、高EQ，但在「群眾魅力」、「領袖特質」兩個部分卻常被批評傲慢，負面居多；而林佳龍在「群眾魅力」、「親和力」中被評價為正，但在「領袖特質」部分網友的負面印象居多，例如在中二補選期間，民進黨陣營追查諸多顏家弊案，網友就以「失職」、「不做事」、「無能」等詞彙形容林佳龍，該類別的負面詞彙佔70％；至於陳建仁在「親和力」、「領袖特質」、「群眾魅力」的正面詞彙分別佔100％、66％、77％，3個面向都獲得正面評價，包括稱讚他溫暖、高尚、有熱忱，或肯定他公衛方面的專業等。
透過網路數據觀察，陳時中、林佳龍、陳建仁可說各有優劣勢，陳時中擁有最高曝光度，但並未積極經營臉書社群，加上過去疫情嚴峻期間和處理疫苗議題時，在部分民眾心中留下「傲慢」的印象，可能成為未來被攻擊的題材；林佳龍整體聲量居次，但粉絲基數大、動能驚人，有利於選戰時在多方陣營間廝殺；而陳建仁雖然聲量在3人中墊底，但網友對於他的印象良好，「聖騎士」的人設有助於正面宣傳，若是包裝得宜，有望讓選戰變得正向有趣，實力也是不容小覷。