超愛美！友人省吃儉用「就為了做美甲」　網戰翻：沒必要

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「結果她說她每個月都會固定做美甲，而且因為她還是學生，每個月可花的錢不多，寧可餓肚子也要把錢存下來拿去做美甲」，這讓原PO感到很驚訝，因為對她來說，雖然有在打工，但做一次美甲很花錢，因此都是有特殊活動才會做，「滿好奇板上的各位如果沒有固定收入還是會省吃儉用，每個月固定做美甲嗎？ 還是跟我一樣有活動才會去做呢」？
貼文一出，網友全戰翻，有人認為「我是等出社會有穩定收入後才開始做美甲，沒辦法為了做美甲而餓肚子」、「學生時沒辦法忍受自己花在這上面」、「不會，本來就省吃儉用了，所以更不可能花這麼多錢在美甲上，買個硬甲油指緣油我就超心疼」、「美甲算是非必要消費，不會因為要做指甲所以餓肚子」、「什麼能力做什麼事」、「這不是必需品，沒錢就沒必要去用」。
也有網友表示自己真的會「省吃儉用」就為了去做美甲，「都做便宜的，一天省個幾十塊，一個月下來也夠做一次了」、「我會欸，一天吃兩餐而且晚餐都去便利商店買即期打折品，省下來的錢都拿去做美甲跟買化妝品」、「我也會每個月都固定做一次美甲～個人觀念是覺得，如果覺得那樣東西對自己來說是必須的，那用賺的用省的都會努力去得到～」。（編輯：郭佩蓉）