桃園新增米迪幼兒園衍生1確診個案　市府公布疫調足跡

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王文彥說明，市府持續進行社區健康監測，今日上午桃園社區採檢站採檢816人，累計已採檢11萬6,342人，陰性11萬5,341人、陽性185人，檢驗中816人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢。
新聞處長詹賀舜表示，今日公布桃園個案20622、20623之公共場所足跡，包含2月22日上午7時48分至8時20分曾至新屋區中山西路三段「歐記早餐」；同日中午11時至12時17分曾至台茂購物中心5樓「雪嶽山韓式料理」。
詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。