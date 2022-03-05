金宇彬、趙寅成火爆大吵「怒甩東西」！李光洙直接離場
南韓節目《偶然成為社長2》由車太鉉、趙寅成經營大型超市，開播嘉賓找來金宇彬、李光洙和林周煥當工讀生，因為太認真營業，金宇彬洗碗到一半突然擔心問：「我們不需要做點預告用的畫面嗎？發生衝突的那種？」趙寅成只好溫柔大吼：「金宇彬你幹嘛！還不給我振作？」金宇彬開始演出情境劇，甩掉手上的菜瓜布負氣步出廚房說：「我等下再回來！」李光洙這時也配合演出皺眉痛苦的樣子回：「我做不下去...」哥倆一搭一唱相當逗趣。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-05 07:30:00
金宇彬擔任餐廳服務生，超懂收服地方老奶奶的心，不但點餐時會牽起奶奶的手，當奶奶稱讚他們「又高又帥，來這裡真好，還可以看到演員」，金宇彬立刻嘴甜回：「奶奶現在更像演員呢，因為太美了，不能被掩蓋住。」讓奶奶們聽了心花怒放。
李光洙平常給人天兵形象，沒想到擔任櫃台結帳卻幫了大忙，讓社長車太鉉很是滿意。車太鉉在結算第一天營業額時，原本就是計算機苦手的他，算到一半竟然多按了一個數字，眼看一切必須要歸零重算，他緊急呼叫大夥，李光洙告知解決辦法的「刪除鍵」，按下去刪除成功，頓時讓五個大男人歡呼拍手；不過李光洙偶爾還是不改搞笑風格，某次摸到加熱白飯太燙，他直接把兩碗飯甩飛到桌上，彎腰撫摸著雙手的模樣，笑翻全場。
鄉下爺爺奶奶們相當直接，趙寅成被問40歲怎麼還沒結婚？他正面回應：「不是不結，是無法結。」奶奶驚訝誇讚：「應該很多人想要這麼帥的女婿啊？」讓趙寅成害羞搖頭。奶奶問其他員工都沒有結婚嗎？趙寅成說：「車太鉉有呀，孩子都生3個了。」讓熱情的奶奶大呼可惜，「本來要幫忙作媒的說。」節目也預告接下來有超豪華陣容打工仔，包含雪炫、金憓秀、韓孝周等人都將現身。《偶然成為社長》第二季每週五在愛奇藝國際站播出。