異體半相合造血幹細胞降低排斥 3年存活率達56%

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奇美醫學中心癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，造血幹細胞移植過去多以「骨髓移植」來稱呼，主要是抽取骨髓內造血幹細胞來移植，現今隨著白血球生長因子的醫療技術進展，已可用周邊血液幹細胞進行移植。由於周邊血液本身幹細胞並不多，因此在收集前要先將周邊血液幹細胞的數目增加，即收集時間前先施打白血球刺激生長素來促使幹細胞增加，再使用血球分離機來收集幹細胞，過程類似捐血，通常會在醫院進行。
馮盈勳指出，面臨少子化世代的影響，由兄弟姊妹中得到異體造血幹細胞的來源愈發困難，隨著移植醫學抗排斥療法的進步，異體造血幹細胞已可以使用病人的血緣子女或父母造血幹細胞來進行異體造血幹細胞移植，因為人類白血球抗原相合僅有一半相同，故稱為異體半相合移植。奇美醫學中心於2013年2月開始成立造血幹細胞移植團隊，2019年10月進行首例異體半相合移植幹細胞移植照護，來治療嚴重再生不良貧血、白血病，復發惡性淋巴瘤等多種嚴重血液性疾病。
根據奇美醫學中心統計2013年2月至2021年12月底，共進行66例造血幹細胞移植，年齡層落在19歲至67歲之間，其中男性與女性病人佔比分別為53%及47%。造血幹細胞移植病人中，有30例是淋巴癌、19例是多發性骨髓瘤、12例急性白血病、3例睪丸癌、2例嚴重再生不良性貧血。自體造血幹細胞移植50例、異體造血幹細胞移植全相合、半相合及部分相合總共為16例。在異體造血幹細胞移植後，三年的整體存活率(OS)56%，與中華民國血液及骨髓移植學會三年的整體存活率56.6%治療成果相近。