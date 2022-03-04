異體半相合造血幹細胞降低排斥 3年存活率達56%

48 歲謝先生， 2019 年初突然牙齦腫脹、喉嚨痛長達一個月，就醫後未改善且出現發燒情形，經過骨髓切片檢查確診為急性骨髓性白血病，經感染控制後病情穩定，開始接受化學治療。 2020 年 3 月病狀緩解，但 5 月白血病又再復發，家屬討論後決定進行造血幹細胞移植， 9 月謝先生接受妹妹白血球抗原 (HLA) 配型部分相合異體造血幹細胞移植，目前疾病控制良好，没有嚴重合併症發生，也無需服用藥物，持續於門診定期追蹤。

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奇美醫學中心癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，造血幹細胞移植過去多以「骨髓移植」來稱呼，主要是抽取骨髓內造血幹細胞來移植，現今隨著白血球生長因子的醫療技術進展，已可用周邊血液幹細胞進行移植。由於周邊血液本身幹細胞並不多，因此在收集前要先將周邊血液幹細胞的數目增加，即收集時間前先施打白血球刺激生長素來促使幹細胞增加，再使用血球分離機來收集幹細胞，過程類似捐血，通常會在醫院進行。

馮盈勳指出，面臨少子化世代的影響，由兄弟姊妹中得到異體造血幹細胞的來源愈發困難，隨著移植醫學抗排斥療法的進步，異體造血幹細胞已可以使用病人的血緣子女或父母造血幹細胞來進行異體造血幹細胞移植，因為人類白血球抗原相合僅有一半相同，故稱為異體半相合移植。奇美醫學中心於 2013 年 2 月開始成立造血幹細胞移植團隊， 2019 年 10 月進行首例異體半相合移植幹細胞移植照護，來治療嚴重再生不良貧血、白血病，復發惡性淋巴瘤等多種嚴重血液性疾病。

▲奇美醫學中心造血幹細胞移植團隊成員包括醫師、護理師、藥師、醫檢師、社工師、營養師、物理治療師及個案管理師，一直以來秉持著關懷專業及效率，為病患及家屬服務（圖／記者林怡孜攝，2022,03,04）