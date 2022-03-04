將與病毒共存　陳時中：確診者還是要隔離

國民黨立委萬美玲今（4）日質詢衛福部長陳時中表示，世界衛生組織建議5至11歲孩童施打疫苗，另國際也有12到17歲開始打追加劑的案例；陳時中對此表示，其他讓幼兒施打的國家是因為幼兒染疫比例相對高，台灣跟世界腳步可能會不太一樣；而現在疫苗是夠的，12至17歲是否打追加劑，還要做進一步相關研究。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-04 16:24:49
陳時中說，5到11歲施打疫苗這點，台灣跟世界腳步可能會不太一樣，其他讓幼兒施打的國家是因為幼兒染疫比例相對高，台灣在國小染疫的個案只有230幾位，幼兒園大概130幾位，目前相對穩定，但還是請專家不斷在注意相關訊息。
至於12到17歲打追加劑？陳時中說，因為現在施打越多劑，心肌炎比例比較高，會呈倍成長。現在正在研究打第二劑之後的心肌炎個案癒後情況給專家做參考，疫苗是夠的，絕對夠的，因為時間也還沒到，有等的時間，也把相關病例做清楚判讀會比較好。
另萬美玲問及未來要與病毒共存，確診者是否還要隔離嗎？陳時中說，現在走向經濟防疫新模式，這模式避免像香港、紐西蘭、韓國等等突發個案指數形成長，與病毒共存是被時勢所逼，因為無法完全清掉。陳時中也說，如此情況確診者還是要繼續隔離，但輕症都會在集中檢疫所，隔離者都會在家裡，不過隔離天數可能會有變化。