俄官媒打造平行世界　獨立媒體無畏打壓傳遞真相

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英國廣播公司（BBC）報導，針對3月1日俄軍火箭轟炸基輔電視塔，俄國國營的俄羅斯第一電視台（Russiya 1）在新聞播報中竟指控烏克蘭政府自導自演。
俄國國營電視台主播說：「他們（指烏克蘭政府）利用平民來當人肉盾牌，故意把軍事設施安置在平民住宅區（指俄軍攻擊這些設施時難免波及平民）。」
對於烏克蘭軍民浴血奮戰、造成俄軍損傷，並使侵略進度未如蒲亭預想的順利，這些新聞在俄國官媒的報導中也被顛倒過來。例如另一家國營電視台第一頻道（Channel One）就費心製作照片比對，聲稱烏克蘭境內被烏軍攻擊毀壞的俄國坦克車是「假照片」。
俄國官方遲遲不肯發布俄軍在這場侵烏戰爭中的傷亡情況，直到3月2日俄國防部才首次承認有498名俄國軍人陣亡、超過1597人受傷。但這數字仍比烏克蘭政府及美國情報單位估計的少。
為阻止俄國政府以假消息誤導國際視聽，包括谷歌（Google）、臉書（Facebook）等網路平台，已封鎖像是今日俄羅斯（Russia Today）等俄國官方控制的國際新聞頻道。對此，蒲亭政府也不甘示弱，還以顏色。
BBC指出，俄羅斯國家資通訊監管機關（Roskomnadzor）已命令中國抖音海外版TikTok短影音平台，移除與軍事、政治相關的內容，因為這些影片「大部分具反俄傾向」。谷歌也被該機關要求刪除在俄方口中為「錯誤新聞」的俄軍傷亡訊息。
在俄國境內嚴密的資訊控管下，仍有獨立媒體勇於挑戰禁忌，向俄國人民傳達這場戰爭的真相，但隨著戰事緊繃，他們的生存空間正受到更大壓制。
去年與菲律賓獨立媒體人瑞薩（Maria Ressa）共同獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的穆拉托夫（Dmitry Muratov）是俄國「新報紙（Novaya Gazeta）」的總編輯。
他在蒲亭開戰當天，就在這個獨立媒體上發表影音及文字聲明，表示所有同仁都聚集在編輯部辦公室裡，「我們感到哀傷和羞恥」，並宣布該媒體即日起將同時以烏克蘭語和俄語雙語報導，因為他們不認為烏克蘭是敵人。
穆拉托夫在聲明最後呼籲：「只有一場來自俄羅斯人民的反戰運動，才能拯救地球上的生命。」
他接受「紐約客」（New Yorker）專訪表示，他們收到官方命令，禁止使用「戰爭」、「占領」、「侵略」等字眼，但他們照用。他說：「我們正在等待後果。」
他也告訴「紐約時報（New York Times）」，他的報紙迄今已被俄國政府開罰130萬盧布（約新台幣32.5萬元）。
另外兩家俄國獨立媒體已經在本周被迫關閉。
國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）旗下的廣播電台莫斯科回聲（Echo of Moscow）向來是個特別的存在，1990年成立的它能在蒲亭眼下挑戰政府、踩著紅線生存，是因為蒲亭想保留一個「多元開放」的象徵。但如今蒲亭已容不下它。
紐時報導，3月3日莫斯科回聲已被母公司解散、清算。這主要源於該電台邀請烏克蘭的記者上節目，在節目中談到俄軍侵略戰火下的恐怖情景，超過蒲亭的忍耐限度。
莫斯科回聲的總編輯維尼迪克托夫（Aleksei A. Venediktov）告訴紐時，由於第二次世界大戰的歷史傷痕，俄國民間有廣泛的反戰情緒，因此「克里姆林宮比以往更企圖要控制輿論的用語」，命令媒體將侵烏戰爭稱為「特別軍事行動」。
俄國獨立電視台電視雨（TV Rain）在3月1日被政府關閉頻道，兩天後它將最後一集節目上架YouTube播出，並宣布暫時停播，旗下部份記者陸續逃離俄國。停播後，電視雨的記者和員工們齊聚到視訊平台Zoom上直播，聊聊彼此心境，吸引約11萬名觀眾上線觀看。
電視雨的創辦人辛蒂耶娃（Natalia Sindeyeva）在紐時採訪中表示，暫時停播是因為她和同仁需要時間逃離（避免被政府逮捕）並思考如何透過其他平台，持續報導俄國民眾需要的真相。
她說：「我不想要哭泣，因為我們這一生已經歷太多次這種遭遇。我們已渡過多次困境，我們永遠不會放棄。」（編輯：周永捷）1110304