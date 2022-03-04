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股匯雙殺！新台幣貶勢加劇收28.115元　續創逾4個月新低

▲新台幣兌美元今（4）日收28.115元、貶值5.4分，也是去（2021）年10月14日以來收盤新低價。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（4）日收28.115元、貶值5.4分，也是去（2021）年10月14日以來收盤新低價。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-04 16:48:00

俄烏戰事持續，傳出烏克蘭南部、歐洲最大核電廠驚傳起火，美股4大指數皆墨，亞股也倒一片，台股終場亦跌了197點，收在17736點，跌幅1%，新台幣兌美元今（4）日同樣貶勢加劇，貶破28.1元，終場收在28.115元兌1美元，較前一交易日貶值5.4分，再創逾4個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量13.68億美元。

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台股今日開低走低，開盤跌89.39點，加權股價指數以17845.01點開出，盤中更一度大跌220多點，下殺來到17710點，終場跌197點，收在17736點，跌幅1%。

在國際匯市部分，由於俄烏戰事持續，加上美國聯準會（Fed）即將升息， 推升美元指數持續走高，亞洲主要貨幣包括韓元、新台幣兌美元貶勢都加大，其中韓元更貶至1214.15韓元兌1美元。

新台幣兌美元今日一開盤就貶值4.9分，以28.11元開出，在台股跌勢擴大，加上外資續匯出，韓元等亞幣美元也走貶，新台幣兌美元也進一步貶至28.123元、貶值6.2分，終場收在28.115元、貶值5.4分，也是去年10月14日以來收盤新低價，10月13日收盤為28.145元。

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