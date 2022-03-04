桃園市長最新民調　魯明哲、陳時中分奪藍綠第一

面對年底桃園市長選戰，藍綠人選皆未定。藍營支持者近日完成最新民調，在可能的參選人中，國民黨立委魯明哲支持度最高，民進黨則是以衛福部長陳時中支持度最高，若兩軍對戰，陳時中的支持度仍高於藍營可能人選。
記者余祥／台北報導
2022-03-04 16:45:45｜2022-03-04 17:03:15
國民黨立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲及國民黨副秘書長、台北市議員羅智強，近日頻遭外界點名參選桃園市長。根據藍營支持者委託民調公司進行的最新調查顯示，在國民黨可能的參選人中，魯明哲獲得20.1%支持度最高、立委萬美玲16.8%居次、羅智強16.0%排第三、立委呂玉玲6.6%第四。
在該份民調中，也對民進黨可能的桃園市長人選做調查，其中衛福部長陳時中獲31.3%的支持，其次分別為立委鄭運鵬的18%、前立委鄭寶清的13.3%。
進一步對比，當魯明哲對上陳時中，陳可獲41%的支持，勝過魯的36.6%。若國民黨改派羅智強，陳可獲45.2%支持，勝過羅的30.9%，差距將再拉開。
至於桃園人是否能夠接受「空降」參選人？調查結果顯示，有多達66.6%的桃園市民認為市長不必侷限在地人，只有26.4%受訪者認同市長必須是在地人。
該份民調是國民黨內人士委託民調公司，於3月1至2日，對設籍桃園市民眾以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1070人，正負誤差2.99%。