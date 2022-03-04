南美館 逍 × 遙 × 遊當代工藝合創展 傳統文化的再創新

台南美術館與國立臺灣工藝研究發展中心雙方合作的「逍 × 遙 × 遊－當代工藝合創展」今 (4 日 ) 於美術館二館開幕，展覽是工藝以當代之姿回應社會趨勢的新創實驗，「逍」、「遙」、「遊」分別表示「時間」、「空間」及「速度」三個維度，核心精神「合創」源於「跨域」（ Crossover ）概念，是合作創新、資源共享之意。展覽至 2022 年 6 月 5 日止。

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策展人張仁吉、程湘如表示，「逍 × 遙 × 遊－當代工藝合創展」在跨族群、跨技術、跨材料、跨地域、跨文化、跨世代、跨時間、跨國際、跨產業…的多邊領域交會下，探討的不是工藝物件本身，而是物件產出過程中，工藝師、設計師及美術館空間的各種概念及想法激盪、融合，引導形塑生命經驗及新創靈感的路途，才是工藝啟動合創的目的。

第一個維度「逍」是創作者感知「時間」的議題和情感，例如作品〈砌磚計畫系列〉，將過去深具集體記憶及情感的文化意象、材質及技法於當代以石雕打磨技法轉化再現，亦是一種傳統文化的創作紀錄寫照。紅磚是臺灣傳統建築文化的象徵，磚塊交錯疊砌，除了結構考量也形成獨特的視覺意象。

▲當代工藝合創展「遙展間」作品〈海在旅行〉（圖／記者林怡孜攝，2022,03,04）

第二個維度「遙」是創作者探討「空間」形成的意義和所在的對話。例如作品〈夜間飛行〉，設計師看到工藝黑漆撒金粉末的表現，如同夜間飛行中看到每個城市獨特的閃閃光點，以機械錶的錶盤顯示世界各地不同城市的光景，將自身所處空間的美好經驗，藉由工藝材質、技法表現結合機械科技的載體相互幫襯，充滿驚喜。

第三個維度「遊–速度」是關注生活的節奏、生命進程的積累，同時是工藝創作「頂真」的態度表徵，注重步驟、工序及細節，講究慢工出細活的精神。例如作品〈飄〉即是表現走進竹林的感官的經驗，也是一種慢活的心靈狀態。藉由一片片手工取彎竹片的流暢線條，逐一疊加構築成如風輕飄的路徑，經由坐臥的行為產生磨擦，有如竹子被吹得聲聲大作，融合聽覺、視覺的感知，傳遞風的流動。

而由王俠軍引領「工藝合創實驗場」結合 5 位台南工藝師與 5 位台南設計師，集體合作從構思創作的設計發想至完成作品的整個過程，透過創作手稿、材料、打樣模型、電腦繪圖等文件呈現讓大眾更能夠從中發掘，創意背後經歷的精彩過程。