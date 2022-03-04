陪同蔡總統視察興達電廠　陳其邁：檢討南電北送

台電興達電廠開關場3日上午9點7分發生設備事故，進而釀成全台大停電，高雄市長陳其邁今（4）日陪同總統蔡英文視察興達電廠，陳其邁對高雄發電比較多、結果送電最慢，要求台電必須負起責任，就南電北送、電網韌性、供電的穩定、管理缺失立刻痛加檢討。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-04 17:18:41
陳其邁稍早受訪時指出，昨日停電直到晚間9點半才恢復供電，台電一而再、再而三的停電事故，造成市民朋友生活不便，引起高雄人普遍的不滿與憤怒，針對這起停電，經濟部初步報告為人為疏失，陳其邁說，電廠管理輕忽怠慢、也沒有按照標準作業程序，台電公司必須負起責任，就管理缺失、整體電網韌性、供電穩定到輸配電線路等層面痛加檢討、立即改善。
經濟部次長曾文生現場並向在場的高雄市長陳其邁道歉，這麼多的電廠在高雄，卻沒有辦法讓高雄先復電、動作不夠快，希望在這次慘痛的教訓裡，能夠學到更多經驗，台電同仁也會一起努力，未來將增加系統分隔、分群保護、電網端增設保護系統等防護措施，以避免未來類此事件再度發生。
至於停電造成高雄捷運和輕軌停駛，是否會向台電求償？高捷公司則指出，這個部分高捷尚未向台電提出或接洽，目前的狀態維持在「不排除求償」，持續在盤點內部的相關損失，含票收損失及設備損害，後續才會視台電針對本次停電事件的補償處理方式，進行是否進一步求償之評估。
陳其邁強調，長期南電北送的結果讓電網缺乏韌性，供電系統設計上更讓發電較多的地方，成為送電是最慢的地方，這點將要求台電檢討改善，對於停電造成商家損失部分，他已責成經發局與產協會、各工業區了解，協助盤點相關損失，並請經發局、法制局聘請律師加以協助市民向台電求償。