高雄輕軌二階　馬卡道轉彎美術館路口24日完成鋪軌

高市副市長林欽榮今（4）日上午視察美術館路與馬卡道路口段，聽取輕軌二階工程進度簡報。目前各工區進度持續超前，平均進度已達50%，春節後於馬卡道路轉彎進美術館路口封閉施工，將如質如期於3月24日完成鋪軌並開放車輛通行，美術館路中華藝校前方天橋，亦預計本月下旬開工，本年度內完工，提供師生安全便利來往南北校區。林欽榮肯定輕軌施工團隊的努力，並要求積極趲趕進度，務必達成輕軌C20~C24段於111年底完工通車之目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-03-04 20:00:00
林欽榮視察抽檢過程中恰好進行鋼軌鋁熱銲接工序，因鋼軌銲接需要高達2500度C以上高溫進行熔接，面對高溫高風險的工作環境，林欽榮要求捷運局及施工團隊務必要徹底落實工安及職安規定、注意安全防護措施。對於美術館路段工區狀況，林副市長也要求施工期間交通維持需確實，各工區路口要增派義交協助引導車流狀況，特別輕軌馬卡道路轉彎段工程務必如期於3月24日前完成，當日開放通車!
捷運局表示，截至今日美術館路段及大順路段各工區進度約近50%，且每週皆能微幅超出週目標約0.5%；大順路段下水道箱涵都可於今年5月底完成重建，以銜接軌道主體工程。施工期間多賴本府水利局、台電公司協助克服萬難，與統包團隊增加工班趲趕工進，使輕軌美術館路段與大順路段皆超前預定進度，其中今年底的通車路段工進順利，施作中的軌道及車站主體工程預計8月底可完成。
捷運局表示目前積極趲趕輕軌工程進度，保持最大施工能量持續衝刺，且時刻監控交通維持順暢，以及工區相關安全作為，並使輕軌建設品質以使用百年為目標，讓未來輕軌新路段啟用讓市民使用安全無虞，順利達成輕軌C20~C24於111年底完工通車的任務。