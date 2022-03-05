白色情人節靠它！玫瑰櫻桃蛋糕超撩心 哈根達斯美到想哭
3月14日白色情人節即將到來，蛋糕品牌BAC推出全新「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕，在心型蛋糕上點綴手工捏製的白色玫瑰花，搭配玫瑰櫻桃內餡，集結「白玫瑰、愛心、巧克力、蛋糕」4大浪漫元素傳遞心意。哈根達斯Häagen-Dazs也祭出多款迪士尼蛋糕，賣萌融化少女心。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-05 09:00:00
精品蛋糕品牌BAC再推新作，鎖定即將到來的3月14日白色情人節，BAC推出一款純白的「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕，以立體愛心為蛋糕主體，加上手工捏製的唯美白玫瑰，外型極具質感。白巧克力淋醬外層下，是香草戚風蛋糕搭配玫瑰櫻桃夾餡，集結白玫瑰、愛心、巧克力、蛋糕所有浪漫元素，3.5吋售價799元，限量售完為止。
Häagen-Dazs則推出全新迪士尼派對蛋糕組，這次和Tsum Tsum維尼與愛麗絲夢遊仙境合作，推出「蜜蜂維尼派對組」與「愛麗絲夢遊仙境派對組」，蛋糕派對盒還能搭配小掛旗，儀式感十足。迪士尼系列蛋糕也同步回歸，包含甜蜜米奇米妮、Olaf蛋糕、維尼尋蜜、經典米奇、經典米妮等5款。此外，原價250元的雙球冰淇淋，3月5日起至3月8日享第二件38元。