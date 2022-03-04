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《奧丁：神叛》封測體驗試玩　沒被SJW荼毒就是讚

▲《奧丁：神叛》結束了為期 3 天的CBT封閉測試，也讓台灣玩家可以在正式上線前先搶先一窺該作超高品質的畫面與遊戲體驗。（圖／遊戲畫面）
▲《奧丁：神叛》結束了為期 3 天的CBT封閉測試，也讓台灣玩家可以在正式上線前先搶先一窺該作超高品質的畫面與遊戲體驗。（圖／遊戲畫面）

生活中心/綜合報導

2022-03-04 19:00:00

《奧丁：神叛》已經在上周結束了為期 3 天的CBT封閉測試，也讓台灣玩家可以在正式上線前先搶先一窺該作超高品質的畫面與遊戲體驗。首先，在本次CBT中，推薦一定要使用 PC 來作為《奧丁：神叛》的主要遊玩平台，實實在在能夠深刻感受《奧丁：神叛》遊戲畫面，直逼目前跨平台手遊前段班，畫面精細度甚至可以媲美不少 PC 與主機上的 3A 大作。

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▲《奧丁：神叛》上市將會有4大職業，分別是戰士、盜賊、女巫以及祭司，每個職業又有 2 種二轉職業可以選擇。（圖／資料照片）
▲《奧丁：神叛》上市將會有4大職業，分別是戰士、盜賊、女巫以及祭司，每個職業又有 2 種二轉職業可以選擇。（圖／遊戲畫面）
《奧丁：神叛》上市將會有4大職業，分別是戰士、盜賊、女巫以及祭司，每個職業又有 2 種二轉職業可以選擇。基本上從名稱就能大概得知每個職業的職責，且除了戰士以外其他三個職業都是女性，不得不說 Kakao Games 這點的確很了解玩家的心（大拇指）。另外原先筆者是想當個拿大劍的性感女劍士，但職業綁定性別因此作罷，算是覺得有點可惜的點。

▲以女巫為例，未來可以轉職為黑暗巫師和大法師。（圖／遊戲畫面）
▲以女巫為例，未來可以轉職為黑暗巫師和大法師。（圖／遊戲畫面）
在這次體驗選的就是看上去最色氣的女巫，選好職業後玩家可以再針對臉部、髮型等細節進行調整。因此要捏出符合自己心中的完美情人非常容易。上述有提到每個職業又有分2種二轉職業。

以女巫為例，未來可以轉職為黑暗巫師和大法師。黑暗巫師主要的輸出來自於中毒和腐朽傷害，也就是一般人口中的「控場流」；而大法師則是使用冰、火和雷系魔法攻擊，算是偏一般玩家印象中高傷害的法師系角色。值得一提的是2轉職業可以隨時切換，玩家不必擔心只能一個職業玩到底。

▲若是玩家能用一台有著不錯硬體的 PC 來遊玩的話，一定會被首次見到的《奧丁》世界精細度震撼到。（圖／遊戲畫面）
▲若是玩家能用一台有著不錯硬體的 PC 來遊玩的話，一定會被首次見到的《奧丁》世界精細度震撼到。（圖／遊戲畫面）
進入遊戲後，《奧丁：神叛》的推進方式跟目前的手機遊戲差不多，基本上就是照著任務跑、升級解鎖各種功能。不過若是玩家能用一台有著不錯硬體的 PC 來遊玩的話，一定會被首次見到的《奧丁》世界精細度震撼到。搭配自己特別喜歡的人物角色，就算看風景、欣賞美女相信也能讓部分玩家滿足了。

▲造型召喚只會抽到屬於自己職業的造型，不會出現「戰士抽到法師變身」這種坑人設定，對於玩家來說算是一大福音。（圖／遊戲畫面）
▲造型召喚只會抽到屬於自己職業的造型，不會出現「戰士抽到法師變身」這種坑人設定，對於玩家來說算是一大福音。（圖／遊戲畫面）
但若是深入研究《奧丁：神叛》，不難發現本作採用類似於 NCSOFT 推出的《天堂W》的系統。例如造型、坐騎召喚分成神話、傳說、英雄、稀有、高級、一般等階級，等級越高自然效果更好。另外也有蒐集系統等，絕對可以滿足玩家的收藏慾望。而且一大重點是造型召喚只會抽到屬於自己職業的造型，不會出現「戰士抽到法師變身」這種坑人設定，對於玩家來說算是一大福音。

▲在高品質畫面的加持下，女巫不僅身材姣好，連乳搖也絲毫沒閹割。（圖／遊戲畫面）
▲在高品質畫面的加持下，女巫不僅身材姣好，連乳搖也絲毫沒閹割。（圖／遊戲畫面）
話說回來，許多人玩遊戲對於角色的美醜相當在意，尤其當前世界「政治正確」潮流盛行，不少遊戲的女性角色外觀上看來沒那麼漂亮，也逼得玩家得接受。但《奧丁：神叛》完全沒有受到「SJW」的侵犯，這點不僅從捏臉上就能略知一二，進遊戲後更是讓筆者大呼過癮。在高品質畫面的加持下，女巫不僅身材姣好，連乳搖也絲毫沒閹割，光是這點絕對推薦給喜歡欣賞美女的玩家來遊玩，搭配風景擺出姿勢拍拍照，縱使不練功也無妨。

▲每個造型服裝也都特別把女性美妙前凸後翹身材展現的淋漓盡致。（圖／遊戲畫面）
▲每個造型服裝也都特別把女性美妙前凸後翹身材展現的淋漓盡致。（圖／遊戲畫面）
另外，每個造型服裝也都特別把女性美妙前凸後翹身材展現的淋漓盡致。皮褲、緊身衣、女武神衣裝、大衣等等，就算玩家沒有抽到，依舊能透過預覽讓眼睛大吃冰淇淋。搭配上述提到每個職業還有 2 種二轉職業，讓造型更加多變。

▲英雄等級的造型服飾，如果想要有神話級別的能力提升，勢必得綁定神話造型外觀。（圖／遊戲畫面）
▲英雄等級的造型服飾，如果想要有神話級別的能力提升，勢必得綁定神話造型外觀。（圖／遊戲畫面）

不過如此多的優點之中，還是有可惜之處。當玩家選擇造型變身後，雖然可以獲得該造型提供的各項強化能力，但也無形讓角色受限於該造型的外觀。舉例來說，英雄等級的造型服飾，如果想要有神話級別的能力提升，勢必得綁定神話造型外觀。如果未來官方能開放使用喜歡的造型搭配想要的能力提升，相信能讓玩家更加盡興。

談完了令人垂涎的外觀與畫面部分，接下來粗淺的聊一下戰鬥部分。老實說，雖然《奧丁：神叛》在一般戰鬥上較無特別創新之處，但在與大型 Boss 戰鬥時發揮的魄力十足。例如在與「世界之蛇」耶夢加得對峙時，能清楚感受到人類的渺小與神話之物偉大之處。再搭配角色身後戰鬥鏡頭，瞬間讓戰鬥質感大幅上升。也讓人期待未來與北歐諸神大戰的各種場面。

▲整體遊玩感受來說，《奧丁：神叛》在人物造型和戰鬥畫面比《天堂W》更吸引人。（圖／遊戲畫面）
▲整體遊玩感受來說，《奧丁：神叛》在人物造型和戰鬥畫面比《天堂W》更吸引人。（圖／遊戲畫面）
雖然系統上跟《天堂W》相去不遠，但以整體遊玩感受來說，《奧丁：神叛》在人物造型和戰鬥畫面更吸引人，尤其是多人共鬥場面比《天堂W》更具魄力，3D畫面也為將來的副本玩法有更多彈性可以發揮，可以預期《奧丁：神叛》將會瓜分掉不少《天堂W》的玩家。

再加上就這次體驗來說，《奧丁：神叛》抽卡機率體感上也比《天堂W》高上許多。等級達到 30 等時成就系統更贈送玩家藍變，對於無課來說也非常足夠。在 CBT 期間官方更大方送了3萬鑽石，其中玩家分享抽到紫變的不在少數，也讓人相當期待未來官方提供的福利。

因此總結來說，這次《奧丁：神叛》CBT確實體驗到滿滿的魅力，可說是一次相當成功的 CBT ，也更期待正式上市的到來。接下來就讓我們在正式開服的時候見吧！



更多遊戲相關內容可以在官方網站中查看。

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