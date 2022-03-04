《奧丁：神叛》封測體驗試玩　沒被SJW荼毒就是讚

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在這次體驗選的就是看上去最色氣的女巫，選好職業後玩家可以再針對臉部、髮型等細節進行調整。因此要捏出符合自己心中的完美情人非常容易。上述有提到每個職業又有分2種二轉職業。
以女巫為例，未來可以轉職為黑暗巫師和大法師。黑暗巫師主要的輸出來自於中毒和腐朽傷害，也就是一般人口中的「控場流」；而大法師則是使用冰、火和雷系魔法攻擊，算是偏一般玩家印象中高傷害的法師系角色。值得一提的是2轉職業可以隨時切換，玩家不必擔心只能一個職業玩到底。
進入遊戲後，《奧丁：神叛》的推進方式跟目前的手機遊戲差不多，基本上就是照著任務跑、升級解鎖各種功能。不過若是玩家能用一台有著不錯硬體的 PC 來遊玩的話，一定會被首次見到的《奧丁》世界精細度震撼到。搭配自己特別喜歡的人物角色，就算看風景、欣賞美女相信也能讓部分玩家滿足了。
但若是深入研究《奧丁：神叛》，不難發現本作採用類似於 NCSOFT 推出的《天堂W》的系統。例如造型、坐騎召喚分成神話、傳說、英雄、稀有、高級、一般等階級，等級越高自然效果更好。另外也有蒐集系統等，絕對可以滿足玩家的收藏慾望。而且一大重點是造型召喚只會抽到屬於自己職業的造型，不會出現「戰士抽到法師變身」這種坑人設定，對於玩家來說算是一大福音。
話說回來，許多人玩遊戲對於角色的美醜相當在意，尤其當前世界「政治正確」潮流盛行，不少遊戲的女性角色外觀上看來沒那麼漂亮，也逼得玩家得接受。但《奧丁：神叛》完全沒有受到「SJW」的侵犯，這點不僅從捏臉上就能略知一二，進遊戲後更是讓筆者大呼過癮。在高品質畫面的加持下，女巫不僅身材姣好，連乳搖也絲毫沒閹割，光是這點絕對推薦給喜歡欣賞美女的玩家來遊玩，搭配風景擺出姿勢拍拍照，縱使不練功也無妨。
另外，每個造型服裝也都特別把女性美妙前凸後翹身材展現的淋漓盡致。皮褲、緊身衣、女武神衣裝、大衣等等，就算玩家沒有抽到，依舊能透過預覽讓眼睛大吃冰淇淋。搭配上述提到每個職業還有 2 種二轉職業，讓造型更加多變。
不過如此多的優點之中，還是有可惜之處。當玩家選擇造型變身後，雖然可以獲得該造型提供的各項強化能力，但也無形讓角色受限於該造型的外觀。舉例來說，英雄等級的造型服飾，如果想要有神話級別的能力提升，勢必得綁定神話造型外觀。如果未來官方能開放使用喜歡的造型搭配想要的能力提升，相信能讓玩家更加盡興。
談完了令人垂涎的外觀與畫面部分，接下來粗淺的聊一下戰鬥部分。老實說，雖然《奧丁：神叛》在一般戰鬥上較無特別創新之處，但在與大型 Boss 戰鬥時發揮的魄力十足。例如在與「世界之蛇」耶夢加得對峙時，能清楚感受到人類的渺小與神話之物偉大之處。再搭配角色身後戰鬥鏡頭，瞬間讓戰鬥質感大幅上升。也讓人期待未來與北歐諸神大戰的各種場面。
雖然系統上跟《天堂W》相去不遠，但以整體遊玩感受來說，《奧丁：神叛》在人物造型和戰鬥畫面更吸引人，尤其是多人共鬥場面比《天堂W》更具魄力，3D畫面也為將來的副本玩法有更多彈性可以發揮，可以預期《奧丁：神叛》將會瓜分掉不少《天堂W》的玩家。
再加上就這次體驗來說，《奧丁：神叛》抽卡機率體感上也比《天堂W》高上許多。等級達到 30 等時成就系統更贈送玩家藍變，對於無課來說也非常足夠。在 CBT 期間官方更大方送了3萬鑽石，其中玩家分享抽到紫變的不在少數，也讓人相當期待未來官方提供的福利。
因此總結來說，這次《奧丁：神叛》CBT確實體驗到滿滿的魅力，可說是一次相當成功的 CBT ，也更期待正式上市的到來。接下來就讓我們在正式開服的時候見吧！
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