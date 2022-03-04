保時捷也出手制裁？官方正式宣佈立即終止交車到俄羅斯
俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭從上月24日開打至今，已經進入第9天，歐美各國紛紛祭出制裁手段，現在連汽車業都加入制裁行列？福斯集團旗下的保時捷宣布，從即日起立即停止交車至俄羅斯。保時捷發表聲明強調：「目前俄羅斯市場的營運已受影響而中斷，且局勢動盪，未來發展充滿不確定性，受限於當前情勢，保時捷基於通盤考量，方決定立即終止交車至俄羅斯。」
記者張勵德/綜合報導
2022-03-04 17:54:04
根據台灣保時捷今（3/4）日發出的聲明指出，福斯集團對烏克蘭衝突發展為戰爭情勢感到震驚及悲痛。保時捷仍期盼敵對行動盡快停止，恢復外交對話，「我們相信應以國際法為基礎制訂永續性的解決方案，消彌爭端及衝突；人們的安全和福祉是保時捷所有行動的最大考量。專家小組亦持續檢視此一國際情勢對集團營運的影響。」
截至目前為止，保時捷在俄羅斯20座城市設有26所保時捷中心(Porsche Centres)。2021會計年度，共交車6262輛，其中Cayenne車款3431輛，超過54%，是最受當地市場喜愛的車款，Macan以1413部居次，同時也交付375部經典911跑車給當地車主。而去年整年，保時捷全球市場交車量共計30萬1915輛。