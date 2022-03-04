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名家論壇》徐佳馨／大停電下的房產要緊事

▲3月3日全台大停電，為民眾的生活帶來極大的不便。（圖／民眾提供）
▲3月3日全台大停電，為民眾的生活帶來極大的不便。（圖／民眾提供）

文/徐佳馨

2022-03-04 18:06:15

3月3日上午9點7分，台電興達電廠疑因操作不當引發全台大停電，造成全台552萬戶停電。據統計，停電重災區落於高雄市（185萬戶）、新北市（89萬戶）和屏東（62萬戶），台北市、台中市則分別有50萬戶、41萬戶停電受災，北中南各區皆有停電消息傳出，僅金門縣、連江縣未傳災情。

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許多民眾也在這時發現，停電所帶來的不便超乎想像。不僅是停電本身，伴隨而來的號誌無效、停水以及其他民生問題，沒有那麼單純，同時讓一些朋友問起，在能源轉型過程中，未來大停電或可能成為常態，買房子有哪些事情得特別拿出來檢視的？

首先，莫過於社區供電備援系統。優質社區在規劃時多數已經為避免住戶受困做好預防，以至於近年大樓多數提供相當程度的供電備援系統，同時搭配住戶人車引導動線規劃，不僅避免讓住戶與人員受困在電梯或是停車場，也能提供充足電力，讓住戶在緊急狀況時得以順利疏散，以及進行相關救援。許多豪宅也把自備發電系統當作標配，不僅快速恢復供電，也能維持一段時間不斷電，避免影響住戶日常生活。

其次，是大型用電公設的安全性，特別是使用度最高的電梯。雖然說電梯老舊抑或是沒有固定保養，不用停電也會產生相當的危險性，可是近年大停電頻繁，若加上停電變因後，沒有定期維護的電梯，其危險性也大幅提高，不可不防。對於購屋人或是社區住戶，可以從電梯固定保養等公布資料，約略知悉自己家的電梯是否安全。

當然，如果家裡通風、採光好，當遇到停電時，環境會比較舒適，這本來也是許多民眾在挑房時，即使沒有考量停電問題，自然也會做出的選擇。

至於網友盛傳選擇台電全台輪流停電組別中，位於國防、交通、醫院、政府機關等重要場所周邊不限電的「黃金H組」，是否有效？以本次大停電規模來看，若真是大停電，似乎也沒那麼見效，不過，至少在輪流停電時相對不容易因停電被干擾生活，能否視為房價加分項，也就見仁見智。

除了民生用電外，在這次停電中，更值得注意的是大停電下，對各類產業聚落的衝擊，根據經濟部的粗略估計，303大停電停電重災區位於南台灣，以至於南部石化產業、鋼鐵業受重創，另外，半導體、光電、蘋果供應鏈也受影響，預估損失恐達百億元，也得有一段不短的恢復期。

這或許也給了這類大型企業的業主們新的思考，除了自身做好相關準備外，供電穩不穩，將成為許多業主心中是否長期耕耘的決定性變因，這也是當地方政府招商業績滿滿，帶動周邊房市火紅的新話題區，所需要注意的長線隱憂。

有人問起停電對房價的影響？甚至某些網友延伸討論，覺得高樓層房價可能受到衝擊亦或是降低購屋者意願。有這種想法的網友似乎想多了，一方面停電是全面性，眾人都在一個相同位階，二方面是畢竟停電再怎麼頻繁，無電可用都並非日常，加上許多社區都已經做好準備，只要停電時間不長，以目前大樓供電系統條件，對住戶產生的生活干擾都極其有限。

與其期待高樓跌價，還不如好好鍛練體魄，以因應每一次突如其來的狀況，可能才是比較務實的做法吧。 


●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]
 

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