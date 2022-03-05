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303全台無預警停電　《願未央》試片慘遭波及

▲紀錄片《願未央》朱家老照片，左起朱西甯、劉慕沙。（圖／朱家提供）
▲紀錄片《願未央》朱家老照片，左起朱西甯、劉慕沙。（圖／朱家提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-05 00:00:00

即將在本月18日正式上映的紀錄片《願未央》，聚焦鶼鰈情深的文壇代表朱西甯、劉慕沙兩夫妻，並由長女朱天文首度擔任導演。朱家姊妹朱天文、天心、天衣等人，除翻找到當年身穿軍裝與白衣花裙的父母結婚公證照，二女兒朱天心更在片中披露原來父母是結婚隔年才公證，而公證時更是喜上加喜，因為母親劉慕沙肚裡正懷著大姊朱天文，小夫妻的幸福溢於言表！3日全台無預警大停電，也造成原本計畫於中午舉行的媒體試片，在無法確認戲院是否恢復正常供電之下，忍痛在開演前1小時緊急通知取消，而擔任本片導演的朱天文，原本計畫到試片現場驚喜現身，也被迫作罷！

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▲朱天文（左起）、朱天心、朱天衣重回母親娘家銅鑼重光診所。（圖／目宿媒體）
▲朱天文（左起）、朱天心、朱天衣重回母親娘家銅鑼重光診所。（圖／目宿媒體）
▲憑老照片尋找當年朱西甯劉慕沙當年成家蹤跡。（圖／目宿媒體）
▲憑老照片尋找當年朱西甯劉慕沙當年成家蹤跡。（圖／目宿媒體）
文學反應時代，近日俄國入侵烏克蘭引發全球局勢緊張，在戰爭底下，文學正是最好的紀錄與觀察方式。朱西甯年輕時受到孫立人將軍「十萬青年十萬軍」的號召投身軍旅，隨後到臺灣落地生根，在軍旅生涯之外，始終維持寫作志業。《願未央》中更是一揭朱西甯曾獲「世界文學組織之母」聶華苓的邀請，力邀他前來參加由她在美國愛荷華大學擔任計畫主持，具有國際知名度的「國際寫作計畫」（International Writing Program）。獲邀這個國際聞名的文學營，是莫大的肯定，此時身在臺灣軍中，正處於寫作能量高峰的朱西甯，一方面不願中斷持續的寫作進度，另方面也因現役軍職身份，最終婉謝邀請。朱家姊妹也從保留的信件中，找到當年朱西甯婉謝聶華苓邀約的信件。

▲朱西甯當時為知名軍中作家，後排左起劉慕沙、朱西甯。（圖／朱家提供）
▲朱西甯當時為知名軍中作家，後排左起劉慕沙、朱西甯。（圖／朱家提供）
在軍中不乏以文采而著名的作家，早年在鳳山陸軍官校服役期間，朱西甯與司馬中原、段彩華等軍中作家被稱為「鳳山三劍客」。以陸軍上校軍階退伍的朱西甯，隨後也發表了高達60萬字的《八二三注》，這本臺灣戰爭小說代表作，以「八二三砲戰」為藍本，把臺海前線的金門，在戰役期間承受近50萬發砲彈襲擊作為架構背景。朱西甯在書中自述表明要為這些戰爭裡保家衛國的無名英雄們，以及身後可敬的母親們留下紀念，為這場歷史性的臺海安全決戰之役，透過朱西甯的創作，留下時代的印記，本片也將安排於金門院線上映。

▲全家福老照片，左起朱西甯、朱天心、天文、天衣、劉慕沙。（圖／朱家提供）
▲全家福老照片，左起朱西甯、朱天心、天文、天衣、劉慕沙。（圖／朱家提供）
退役前後花了朱西甯10年時間寫就的《八二三注》，在《願未央》片中更披露在正式發表前，曾歷經兩次廢稿，第一次11萬字、第二次27萬字。朱天文片中更聊到這些珍貴的作廢手稿，並無保存下來，反而成為全家的便條紙，甚至拿來記帳。朱天文自己則是帶去學校當計算紙，她回憶道：「一頁一頁都訂成計算本，然後翻過來計算。常常在課堂上很無聊，我就這樣翻過來看，亂看一通。」竟也成了文學之家的日常回憶。

▲朱家老照片，左起朱西甯、劉慕沙。（圖／朱家提供）
▲朱家老照片，左起朱西甯、劉慕沙。（圖／朱家提供）
而朱家姊妹的母親劉慕沙，也成為「他們在島嶼寫作」系列裡，首位主要以文學翻譯身份而成紀錄片主角。專擅於日本文學翻譯，譯筆成為引介日本近代經典文學的重要橋樑的劉慕沙，出生在苗栗銅鑼客家庄，原本是當地醫生望族的千金小姐，但劉慕沙卻願放下優渥的生活條件，為愛出奔正在從軍的朱西甯。

朱家姊妹也由當年的書信裡，在《願未央》裡回憶起當年父母直到結婚第二年，正懷著朱天文的劉慕沙，與身穿軍服的朱西甯到法院公證結婚。朱天心更透露當時母親劉慕沙在完成公證後，隨性地經過網球場參加打球，朱天心說：「她忘了自己已經是快做媽的人，也脫了鞋子下去打一場球，她覺得那是她最好的結婚禮物。」夫妻不經意的浪漫與幸福，更在劉慕沙這個愉快回憶中可見！

▲朱天心（左起）、朱天文、朱天衣。（圖／目宿媒體）
▲朱天心（左起）、朱天文、朱天衣。（圖／目宿媒體）
一連以《願未央》、《我記得》兩片，把「文學朱家」為題的朱西甯一家的文學紀錄片，將於三月陸續推出，為此規劃了一連串相關的活動。本週六（3/5）更一連在台北、台中舉辦相關活動，《願未央》於台北光點華山戲院舉辦「大師講堂：桂花樹人家的文學剪影」，由朱天文與廖慶松與談，台中川堂書店則由導演林俊頴、散文家楊佳嫻與談「作家不寫作——文學朱家《我記得》電影講座」，活動詳情可參考「目宿媒體」臉書。《願未央》、《我記得》目宿媒體出品發行。（編輯：楊穎軒）


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