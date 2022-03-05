303全台無預警停電　《願未央》試片慘遭波及

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在軍中不乏以文采而著名的作家，早年在鳳山陸軍官校服役期間，朱西甯與司馬中原、段彩華等軍中作家被稱為「鳳山三劍客」。以陸軍上校軍階退伍的朱西甯，隨後也發表了高達60萬字的《八二三注》，這本臺灣戰爭小說代表作，以「八二三砲戰」為藍本，把臺海前線的金門，在戰役期間承受近50萬發砲彈襲擊作為架構背景。朱西甯在書中自述表明要為這些戰爭裡保家衛國的無名英雄們，以及身後可敬的母親們留下紀念，為這場歷史性的臺海安全決戰之役，透過朱西甯的創作，留下時代的印記，本片也將安排於金門院線上映。
退役前後花了朱西甯10年時間寫就的《八二三注》，在《願未央》片中更披露在正式發表前，曾歷經兩次廢稿，第一次11萬字、第二次27萬字。朱天文片中更聊到這些珍貴的作廢手稿，並無保存下來，反而成為全家的便條紙，甚至拿來記帳。朱天文自己則是帶去學校當計算紙，她回憶道：「一頁一頁都訂成計算本，然後翻過來計算。常常在課堂上很無聊，我就這樣翻過來看，亂看一通。」竟也成了文學之家的日常回憶。
而朱家姊妹的母親劉慕沙，也成為「他們在島嶼寫作」系列裡，首位主要以文學翻譯身份而成紀錄片主角。專擅於日本文學翻譯，譯筆成為引介日本近代經典文學的重要橋樑的劉慕沙，出生在苗栗銅鑼客家庄，原本是當地醫生望族的千金小姐，但劉慕沙卻願放下優渥的生活條件，為愛出奔正在從軍的朱西甯。
朱家姊妹也由當年的書信裡，在《願未央》裡回憶起當年父母直到結婚第二年，正懷著朱天文的劉慕沙，與身穿軍服的朱西甯到法院公證結婚。朱天心更透露當時母親劉慕沙在完成公證後，隨性地經過網球場參加打球，朱天心說：「她忘了自己已經是快做媽的人，也脫了鞋子下去打一場球，她覺得那是她最好的結婚禮物。」夫妻不經意的浪漫與幸福，更在劉慕沙這個愉快回憶中可見！
一連以《願未央》、《我記得》兩片，把「文學朱家」為題的朱西甯一家的文學紀錄片，將於三月陸續推出，為此規劃了一連串相關的活動。本週六（3/5）更一連在台北、台中舉辦相關活動，《願未央》於台北光點華山戲院舉辦「大師講堂：桂花樹人家的文學剪影」，由朱天文與廖慶松與談，台中川堂書店則由導演林俊頴、散文家楊佳嫻與談「作家不寫作——文學朱家《我記得》電影講座」，活動詳情可參考「目宿媒體」臉書。《願未央》、《我記得》目宿媒體出品發行。（編輯：楊穎軒）