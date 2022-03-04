俄烏戰事泰國遭殃！能源危機增通膨壓力 民眾不敢亂花錢
泰國才正要走出新冠疫情的陰霾，卻碰上俄烏戰爭牽動能源價格，引發通貨膨脹，削減泰國民眾的消費率，拖累復甦速度；鑒於全球局勢動盪影響經濟發展，泰國3大民營機構聯合委員會（下稱聯合委員會）下修2022年泰國的GDP預測到2.5%至4.5%之間。
記者李澍/綜合報導
2022-03-04 19:41:16
聯合委員會將泰國2022年的GDP成長率，從原先預期的3%至4.5%，降至2.5%至4.5%；出口預估成長率仍維持在3%至5%的水平；通貨膨脹率預估從1.5%至2.5%增加至2%至3%。
泰國工業聯合會主席素攀指出，俄烏戰爭局勢比預期嚴重，且持續惡化，已對泰國經濟造成多方影響，包括通貨膨脹壓力、出口及觀光業也都有衝擊；其中，能源價格飆漲導致通貨膨脹壓力上升，泰國今年通貨膨脹率恐飆至3%以上，影響國內需求復甦、打壓民眾購買力。
泰攀表示，能源價格攀升使生產成本增加，許多民間企業已經無法自行吸收，而戰爭也使商品價格迅速飆升，部分商品已經開始漲價。
另一方面，聯合委員會也提到，對中國疫情「清零」的態度感到憂慮，因為這將影響泰國的水果出口，許多從泰國輸往中國的水果都在邊境卡關。
現階段，聯合委員會呼籲泰國政府，成立官民聯合工作委員會，追蹤國內外的經濟情勢與變動，使企業能夠及時掌握包括關閉領空、航運停擺，及各國制裁措施對經濟影響等資訊，以迅速作出應變。