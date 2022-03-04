啥食物一生都不想再吃？三色豆輸了 「它」評價最兩極
地球上食物百百種，卻不是每個食物都受人愛待，可能受到天生味覺或成長環境影響，有些口味吃過一次就永遠不想再碰。就有一位網友以「大家心目中的惡魔食物是什麼？」當主題討論，經眾人熱烈討論後，常年被許多人嫌棄的三色豆竟不再是榜首，而是「它」替代了第一名的寶座。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 20:58:24
原PO於PTT上發文，說明自己目前遇過味道最可怕的食物是芋頭，認為將其丟入火鍋後整鍋會變得「很噁心」，即便做成乾的芋頭餅也不喜歡它的味道，唯一能接受的只有芋圓或芋頭蛋糕。其次討厭的食物是珊瑚菇，雖價格便宜，可一打開包裝就有股難以名狀的可怕味道撲鼻而來，丟進火鍋也難以去除其味，故發問「好奇大家心目中的惡魔食物是什麼呢？」
該文經網友熱烈討論，原先常待厭惡食物榜首的三色豆少有人提及，反而是近期飲料店、麵包店相繼推出口味的芋頭成為榜首「芋頭啊！一定是異世界掉來地球的食材」、「以前幼稚園晚餐老師居然端一鍋芋頭出來，噁心又臭，當天的小朋友大概都一輩子不吃芋頭」、「秋葵、香菜、芹菜、苜蓿芽真的無法，芋頭禁入火鍋++」。
大家依據個人口味提出許多不能接受的食材「甜菜根」、「攪過的食物，尤其是皮蛋豆腐，噁爛」、「香菇，超臭」、「黃金果、抹茶、各種魚、鹹大餅、草莓蛋餅」、「冬瓜絲瓜，地獄的黏液」、「肉桂」、「杏仁茶、杏仁豆腐」、「茄子，重油重鹹炒鍋或是天婦羅都吃不下去」。 （編輯：李惠婷）