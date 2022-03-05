《該死的阿修羅》導演突告白　男星賴澔哲受寵若驚

第58屆金馬獎入圍最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員三項大獎並拿下最佳女配角獎的電影《該死的阿修羅》，是樓一安導演睽違五年再推出的全新力作，本片故事以一起夜市隨機殺人事件為開端，而在片中飾演「小盛」一角的演員賴澔哲，其實是北藝大戲劇系畢業，非常專業劇場出身的演員，有非常扎實的基本功，他曾經榮獲金穗獎最佳演員獎，也參與了多部電視劇像是《誰是被害者》、《四樓的天堂》等夯劇出演，而本次是他第一次主演電影，導演樓一安透露當時劇本中的「小盛」這個角色才剛開始出現，對選角也還沒有一個具體的想法，但當他第一次在《四樓的天堂》排戲現場看到賴澔哲，看著他大眼睛水汪汪的無辜眼神，就忍不住上前跟澔哲說：「你是刻在我心底的名字！」
娛樂中心／綜合報導
2022-03-05 01:00:00
導演認為，賴澔哲有一種憨憨的喜感，非常適合「小盛」這個角色，雖然有一些疑慮，但在試完戲後這個疑慮就一掃而空，最後只交待了澔哲再增肥一點。而對於導演突如其來的告白，賴澔哲也說當時真的受寵若驚，而聽到要「增肥」的任務也非常開心，愛吃的他對他來說一點也不是難事，最難的是要飾演直播主這件事，賴澔哲：「對一個遊戲只會玩candy crush的人，要成為一個活躍在網路世界的直播主是一件非常困難的事，從確定接到這個角色開始，我就開始做功課，下載了我們在劇中要玩的遊戲，每天培養感覺，劇組也幫我找來了直播主『金旋風』做為參考田調的對象，當時很常在『金旋風』的遊戲直播現場的角落觀察他的一舉一動，和網友的互動等等，是非常難忘的經驗。」但問起現在有成為電玩高手了嗎？澔哲立刻笑說：「沒有沒有！頂多就是我candy crush到了2000多關而已！哈哈！」
3月5日至6日在遠百信義A13 4樓南面涼亭將舉辦《該死的阿修羅》POP UP展，一窺電影背後的故事及片中的漫畫原稿，而樓一安導演也連續兩天率領演員莫子儀、賴澔哲、黃姵嘉、黃聖球、王渝萱進行簽票會，電影預售套票現正熱賣中。《該死的阿修羅》3月11日上映。（編輯：楊穎軒）