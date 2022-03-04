外籍看護僅14人入境 雇主嘆：引進成本高昂負擔不起
《四方報》報導，勞動部2月15日啟動移工第二階段引進，開放兩週以來引進破千名移工，但其中僅約14名社福移工。勞發署表示，產業及社福移工引進人數懸殊主因可能在於，外籍看護來台前須先在母國接受訓練，引進流程較長；但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕則向《四方報》表示，看護引進人數少的主因在於引進移工成本過高，讓許多家庭望之卻步。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-04 21:55:34
張姮燕引述仲介說詞指出，目前入境的看護移工很多都是先前早就受訓完畢並拿到簽證，只是礙於國境封鎖進不來，直到專案開放後才得以進來的情況；亦或是第一階段沒搶到集中檢疫床位，在第二階段開放後陸續入境的移工。至於新進移工，由於第二階段從集中檢疫所改為防疫旅館做居檢，需採用新表格，但新表格2月22日或23日才上路，從申請到拿到居家檢疫核備函約需7至10天，再加上要訂飯店，因此估計3月中才會陸續有人進來，可見受訓需求並非引進人數低落主因。
不僅如此，引進的時間及金錢成本太高，也大幅影響家庭引進移工意願。張姮燕表示，目前國內、外仲介漫天喊價，買工費飆漲到5萬、7萬都有，雇主還要負擔14+7的移工檢疫費用，就算勞動部有補助社福雇主每人每日最高1000元，但以一晚2500元的價格來算，21天下來的支出也不少。很多雇主負擔不了高昂的買工費及檢疫費，寧可選擇送機構，又或是擔心付出大筆成本後，面臨移工要求轉換或逃逸的問題，得不償失。
此外，不少仲介收取費用後，仍要求雇主自行尋找防疫旅館、安排交通車，這些流程相當繁複，對雇主而言是一大負擔；再加上社福雇主不像產業雇主，可以一次聘僱一大批移工，比較好跟防疫旅館直接做搭配，個別家庭還是要一間一間去找防疫旅館、比價，麻煩得多。除了上述原因以外，她也指出，協會近期仍一直收到家庭雇主詢問是否可以引進移工，說明很多雇主其實還不了解政策已經開放，這也是導致人數低落的原因。