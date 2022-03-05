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超商限時買1送1　網喊除了咖啡「搬這兩物」：好吃到買爆

▲超商咖啡買一送一又來了！7-11今（5）日起大杯濃萃拿鐵、美式買一送一，全家明（6）日快閃1天中杯單品拿鐵、美式買6送6。（圖／NOWnews攝影中心）
▲超商咖啡買一送一又來了！7-11今（5）日起大杯濃萃拿鐵、美式買一送一，全家明（6）日快閃1天中杯單品拿鐵、美式買6送6。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-05 00:44:54｜2022-03-05 00:45:28

對許多人來說，便利商店賣的是方便，不是便宜。不過當超商指定商品買一送一，原先照定價賣的商品，直接變成半價，反而比去量販網購買便宜更多。7-11今（5）日起推出寵愛女人節促銷，除了咖啡買1送1，另有多款指定商品也是買1送1，引發網友熱烈討論：「酸辣麵買爆」、「泡麵和康普茶必買」。

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7-ELEVEN今（5）日起開跑寵愛女人節活動，限時4天至3月8日婦女節，CITY CAFÉ大杯濃萃拿鐵（60元）、大杯濃萃美式（50元）祭出買1送1。若是放假不想喝咖啡，現萃茶也有特大杯英式紅茶（35元）買1送1，但都不提供線上寄杯服務。

除了咖啡買1送1，還有多款指定商品也是3月8日前限時優惠，其中隨緣泰式酸辣湯麵買1送1，獲得網友一致好評激推：「酸辣麵買爆」、「我媽吃素的她蠻喜歡」、「酸辣麵不會非常辣，這款好吃」、「泡麵好吃，我要囤貨」，讓不少人看了瞬間升火。

▲酸辣泡麵前年就曾在臉書社團暴紅，網友激推「吃起來完全不像素食」，湯頭驚艷、加飯更讚。（圖／取自「‎我愛全聯-好物老實説」）
▲酸辣泡麵前年就曾在臉書社團暴紅，網友激推「吃起來完全不像素食」，湯頭驚艷、加飯更讚。（圖／取自「‎我愛全聯-好物老實説」）
在逾10款限時優惠商品中，最受矚目的還有惜惜康普茶買1送1、蠻牛能量飲料EX 2瓶39元，相關討論包括「泡麵和康普茶必買」、「康普茶不錯喝，平常好貴」、「蠻牛EX效果還不錯，萬年考生喝了有感」。

全家超商則是固定每個月6號推出「好咖日」，明（6）日上午10點在App開賣中杯單品拿鐵、美式買6送6，每個會員帳號限購1組，兌換期限到6月30日，小資族及上班族別錯過每月快閃一天的咖啡優惠。

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