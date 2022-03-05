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38婦女節優惠懶人包一次看！超商咖啡參戰：買1送1很可以

▲7-11推出寵愛女人節活動，3/5~3/8 CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)，同品項買1送1。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11推出寵愛女人節活動，3/5~3/8 CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)，同品項買1送1。（圖／記者黃韻文攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-05 07:53:53

3/8為國際婦女節，根據各大網購平台觀察，站上女性族群皆為消費主力，除了美妝保養品之外，女性經常放入購物車的還有生活消費品和美食，近年3C家電和運動用品也相當熱賣，因此在女性專屬節日各網購紛推各種優惠，準備再搶一波女力商機。

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除此之外，上班族每天必備的開機回神聖品「咖啡」，7-11也在3/5~3/8推出濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)同品項買1送1，算是頗有誠意，但無法線上寄杯。精打細算的網友看到此優惠認為不能線上寄杯「哭啊」，但久久才有一次的拿鐵買一送一，還是覺得「很可以，難得一見！」

■7-11：3/5~3/8寵愛女人節

  • CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)，同品項買1送1
  • 現萃茶英式紅茶(冰/熱)，同品項買1送1
▲7-11於3/5~3/8推出CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)，同品項買1送1。(圖／翻攝網路)
▲7-11於3/5~3/8推出CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)，同品項買1送1。(圖／翻攝網路)
■丹堤咖啡：3/8限定，咖啡買一送一

  • 3/8當天至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，全系列享買一送一。本優惠不適用於Dante丹堤概念店(捷運石牌店、土城金城店、汐止新台五店)使用。
  • 深受女孩好評的莓好時光系列新品，推出莓好拿堤及莓好春日鮮奶茶；還有草莓奶霜冰沙，檔期期間門市也有SCA烘豆師精選的草莓樂園濾掛咖啡、莓好時光煉愛蛋捲、莓好相遇煉乳雪花餅，期間限定只到三月底。
▲丹堤咖啡3/8限定，大杯咖啡買一送一。(圖／丹堤咖啡提供)
▲丹堤咖啡3/8限定，大杯咖啡買一送一。(圖／丹堤咖啡提供)
■遠傳friDay購物：3/16前，花young女神節

據遠傳friDay購物內部統計，日常生活消費品、美食與3C家電是2021全年女性消費者投注最多預算的三大品類，每次平均客單價約落於2,600～2,800元之間，消費頻次高，顯示女性更會利用網購免搬送貨到家、價格實惠優勢，也多半是家中最重要採購決策者。

  • BOBBI BROWN晶鑽美唇小資組獨家買１送５，買明星護唇膏正貨送3支迷你唇膏、小容量乳霜與眼霜，下殺3折，只要1,100元。
  • 法國DARPHIN「小粉紅」全效舒緩精華液30ml獨家送正貨全效舒緩化粧水200ml
  • BIOTHERM碧兒泉奇蹟活源精露，獨家推買1送7，2,250元
  • 女神必囤貨SK-II 青春露230ml買就送活膚霜15ml，總價值7,300元，優惠價5,625元
■Yahoo奇摩購物：3/8前，美力女神節

近年女力當道，加上疫情長戴口罩影響，Yahoo奇摩購物發現「逆齡保養」與「香氛香水」比起彩妝更受消費者關注。近期「逆齡」關鍵字搜尋量大增3倍，帶動經典保養品牌如雅詩蘭黛、蘭蔻等持續熱銷。活動期間推出「全站單日滿3,000送300購物金」、「刷卡最高送3,600元」、「無卡分期最高回饋2,100元」、「週週抽0元清空購物車」、「天天簽到賺購物金」等活動，

■博客來：3/31前，女子美好購物季

博客來女性會員逾6成，購物季活動參與度及消費貢獻度占8成，「女子美好購物季」祭品牌券，下殺3折起。 

  • 首週(3/1-3/11)「粉紅會員週」，天天品類日滿額折扣88折起。
  • 3/7、3/8，鑽石、白金會員消費滿千享88折，黃金、一般會員消費滿千享9折，全館單筆消費滿1,200元送100元E-Coupon，滿2000元再送100元E-Coupon。
  • 會員日(3/7-3/8)、樂購日(3/17-3/18)、讀書日(3/27-3/28)，3大品牌日期間限定「加一元多一件」優惠
▲博客來「女子美好購物季」，3.7-3.8下單最高享43.5%回饋。(圖／博客來提供)
▲博客來「女子美好購物季」，3/7-3/8下單最高享43.5%回饋。(圖／博客來提供)
■PChome 24h購物：WOWMAN DAY

進入春季彩妝旺季，推升18~24歲年輕女性客群增加。女性消費者對「美型3C家電」、「質感居家生活」、「時尚配件及服飾」、「香氛及護髮」關注度提升，相對去年因疫情影響由食品、日用類搶下第二及第三名趨勢明顯轉變。

集結九大分會場全站下殺28折起，即日起~3/21單筆消費滿3,333元起，有機會獲得總價值超過10萬元BOSCH 家電。

  • 本月進駐美國智慧保養品牌「Paula's Choice 寶拉珍選」，即日起~3/7推出6大獨家組合75折起。
  • Lancome蘭蔻 超未來肌因賦活露100ml，3/8前下殺43折起。
  • Dyson Airwrap Complete造型器(全配組)3/4~3/7入手14,600元。
▲PChome 24h購物搶攻三八婦女節商機！(圖／PChome 24h購物提供)
▲PChome 24h購物搶攻三八婦女節商機。(圖／PChome 24h購物提供)
■Pinkoi：3/14前，Pinkoi女子購物宣言

  • 購買Pinkoi精選商品，即享9折優惠，消費滿1,500元再享免運費優惠。
  • 消費金額滿1,500元，即享100元現金折抵優惠，滿3000元，享200元現金折抵優惠。（每優惠門檻限每帳號使用一次）
▲Pinkoi即日起~3/14推出女子購物宣言，購買Pinkoi精選商品，即享9折優惠。(圖／Pinkoi提供)
▲Pinkoi即日起~3/14推出女子購物宣言，購買Pinkoi精選商品，即享9折優惠。(圖／Pinkoi提供)
■蝦皮購物：3.18品牌狂購月

搭上38婦女節熱潮，精選姊姊妹妹必備的美妝、廚具與3C家電強品3元起；3/1至3/17天天抽3名品牌好禮，有機會免費獲得伊萊克斯、iRobot、tokuyo、OSIM、Blueair話題新品。

■樂天市場

樂天市場統計，2021年站上男女消費金額比例為4：6，女性購買力高於男性1.5倍，且購物趨勢依然以日常用品、美妝保養類別占大宗。更進一步觀察到，除了這兩類別大幅成長以外，3C家電、運動戶外用品也緊追在後，成長幅度排名第三、四名。即日起至3月31日，使用樂天卡消費2筆以上，滿5,000元就賺10%回饋；搭配購買指定店家，滿2,000元，再加碼享200點點數回饋。

  • 日本樂天官方旗艦店 DHC 純橄情鑽石精華 超值2入，原價1,960元，特價1,509元。
  • 約翰家庭百貨 專業健身無繩兩用跳繩，原價419元，特價199元。
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