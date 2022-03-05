38婦女節優惠懶人包一次看！超商咖啡參戰：買1送1很可以

我是廣告 請繼續往下閱讀
■7-11：3/5~3/8寵愛女人節
- CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡(冰/熱)，同品項買1送1
- 現萃茶英式紅茶(冰/熱)，同品項買1送1
- 3/8當天至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，全系列享買一送一。本優惠不適用於Dante丹堤概念店(捷運石牌店、土城金城店、汐止新台五店)使用。
- 深受女孩好評的莓好時光系列新品，推出莓好拿堤及莓好春日鮮奶茶；還有草莓奶霜冰沙，檔期期間門市也有SCA烘豆師精選的草莓樂園濾掛咖啡、莓好時光煉愛蛋捲、莓好相遇煉乳雪花餅，期間限定只到三月底。
據遠傳friDay購物內部統計，日常生活消費品、美食與3C家電是2021全年女性消費者投注最多預算的三大品類，每次平均客單價約落於2,600～2,800元之間，消費頻次高，顯示女性更會利用網購免搬送貨到家、價格實惠優勢，也多半是家中最重要採購決策者。
- BOBBI BROWN晶鑽美唇小資組獨家買１送５，買明星護唇膏正貨送3支迷你唇膏、小容量乳霜與眼霜，下殺3折，只要1,100元。
- 法國DARPHIN「小粉紅」全效舒緩精華液30ml獨家送正貨全效舒緩化粧水200ml
- BIOTHERM碧兒泉奇蹟活源精露，獨家推買1送7，2,250元
- 女神必囤貨SK-II 青春露230ml買就送活膚霜15ml，總價值7,300元，優惠價5,625元
近年女力當道，加上疫情長戴口罩影響，Yahoo奇摩購物發現「逆齡保養」與「香氛香水」比起彩妝更受消費者關注。近期「逆齡」關鍵字搜尋量大增3倍，帶動經典保養品牌如雅詩蘭黛、蘭蔻等持續熱銷。活動期間推出「全站單日滿3,000送300購物金」、「刷卡最高送3,600元」、「無卡分期最高回饋2,100元」、「週週抽0元清空購物車」、「天天簽到賺購物金」等活動，
■博客來：3/31前，女子美好購物季
博客來女性會員逾6成，購物季活動參與度及消費貢獻度占8成，「女子美好購物季」祭品牌券，下殺3折起。
- 首週(3/1-3/11)「粉紅會員週」，天天品類日滿額折扣88折起。
- 3/7、3/8，鑽石、白金會員消費滿千享88折，黃金、一般會員消費滿千享9折，全館單筆消費滿1,200元送100元E-Coupon，滿2000元再送100元E-Coupon。
- 會員日(3/7-3/8)、樂購日(3/17-3/18)、讀書日(3/27-3/28)，3大品牌日期間限定「加一元多一件」優惠
進入春季彩妝旺季，推升18~24歲年輕女性客群增加。女性消費者對「美型3C家電」、「質感居家生活」、「時尚配件及服飾」、「香氛及護髮」關注度提升，相對去年因疫情影響由食品、日用類搶下第二及第三名趨勢明顯轉變。
集結九大分會場全站下殺28折起，即日起~3/21單筆消費滿3,333元起，有機會獲得總價值超過10萬元BOSCH 家電。
- 本月進駐美國智慧保養品牌「Paula's Choice 寶拉珍選」，即日起~3/7推出6大獨家組合75折起。
- Lancome蘭蔻 超未來肌因賦活露100ml，3/8前下殺43折起。
- Dyson Airwrap Complete造型器(全配組)3/4~3/7入手14,600元。
- 購買Pinkoi精選商品，即享9折優惠，消費滿1,500元再享免運費優惠。
- 消費金額滿1,500元，即享100元現金折抵優惠，滿3000元，享200元現金折抵優惠。（每優惠門檻限每帳號使用一次）
搭上38婦女節熱潮，精選姊姊妹妹必備的美妝、廚具與3C家電強品3元起；3/1至3/17天天抽3名品牌好禮，有機會免費獲得伊萊克斯、iRobot、tokuyo、OSIM、Blueair話題新品。
■樂天市場
樂天市場統計，2021年站上男女消費金額比例為4：6，女性購買力高於男性1.5倍，且購物趨勢依然以日常用品、美妝保養類別占大宗。更進一步觀察到，除了這兩類別大幅成長以外，3C家電、運動戶外用品也緊追在後，成長幅度排名第三、四名。即日起至3月31日，使用樂天卡消費2筆以上，滿5,000元就賺10%回饋；搭配購買指定店家，滿2,000元，再加碼享200點點數回饋。
- 日本樂天官方旗艦店 DHC 純橄情鑽石精華 超值2入，原價1,960元，特價1,509元。
- 約翰家庭百貨 專業健身無繩兩用跳繩，原價419元，特價199元。