掃實聯制了嗎？「不掃就是不掃」理由曝光：這藉口超瞎

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儘管多數有投保防疫險的民眾敢掃實聯制，不過也有網友認為，「隔離半個月沒收入，5萬防疫險其實還倒賠」，更何況沒有投保的人，擔心若是被匡列隔離，恐怕無法負擔經濟支出，因此選擇不做實聯制。
■第9名：假的實聯制騙個資
掃實聯制QR Code成為進入公共場所的慣性動作，但卻有店家QR Code遭到不肖人士偷偷更換，民眾掃碼後會被導到詐騙連結，讓不少人憂心被騙不願掃碼。
■第8名：疫情趨緩已非必要
國內疫情趨緩，加上中央流行疫情指揮中心日前建議，可適度放寬防疫措施，因此不少人也「自動」取消實聯制，認為在疫情獲得控制的狀況下，實聯制顯得沒意義。
■第7名：手寫實聯制洩個資
若是沒帶手機，就得靠紙本登記，日前爆出超商客人的個資被有心人士偷抄，民眾擔心全寫在同一本、大剌剌放在桌上，只要手機一翻拍，個資全外洩。
■第6名：隔離完工作也沒了
有網友曾發文表示：「每掃一次實聯制，就有機會中隔離14天大禮包」，網友擔心掃實聯制會增加隔離機率，萬一被關進去，薪水工作恐怕都飛了。
■第5名：住防疫旅館要自費
如果個人想住更好的飯店（防疫旅館），因為是自己的選擇，需要自費。引發網友拒掃實聯制聲浪：「吃個飯有機率被搶4萬」、「自費就不掃了」。
■第4名：店員不會檢查
店員不強制宣導實聯制後，部分網友也不主動做實聯制了，相關看法包括「除非店家會看手機檢查，不然都不掃」、「店員沒講就不掃」、「假裝掃但都沒發」。
■第3名：不會被政府開罰
民眾沒掃實聯制的話，中央授權地方政府處理。不過有明確訂出罰則的地方政府寥寥可數，網友也很直白：「自從部長說沒法條可以罰之後就不掃了」。
■第2名：憂足跡重疊被匡列
讓網友擔心的還有「足跡重疊就被匡列隔離」，例如之前傳出桃園民眾到台北聚餐乖乖掃實聯制，3天後被告知與確診者足跡重疊，網友感嘆「被匡列就強制隔離，就算染疫自然痊癒都比隔離14天快」、「掃了找麻煩」。
■第1名：別人不掃我也不掃
網友討論最熱烈的理由就是「其他人沒掃，我也不想掃」，尤其在疫情趨緩之下，網友們反應實聯制「一堆阿伯都沒在鳥了」、「刷了反而覺得自己很怪」，也有人提到實聯制要花不少時間，從打開APP到掃完，最少要等上10秒。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾解釋，並非實聯制的足跡重疊就會隔離，會再經過詳細疫調，依接觸時間及有無適當防護條件，評估是否有感染風險，進而匡列接觸者名單。
若是民眾沒做實聯制，中央也授權地方政府處理，將可依傳染病防治法，從勸導到開罰3000到1萬5000元不等。陳時中也呼籲，民眾出入公共場域仍應落實實聯制，才能保護自己與他人。