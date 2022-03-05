遭譏「需要重讀哈佛大學嗎？」 范瑋琪29字直球回應
范瑋琪（范范）2020年因不滿口罩禁出口規定，於私人臉書以不雅字眼批評行政院長蘇貞昌，引發輿論撻伐，她因此淡出螢光幕近2年，僅在社群媒體活動。日前范范無預警釋出新歌《恰如其分的自己》，似乎有意全面復出，她目前正在攻讀台師大碩士，昨（4日）分享練習論文口試的照片，遭網友譏諷「需要重讀哈佛大學嗎？」對此，范范正面回應。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-05 07:57:09｜2022-03-05 08:27:18
范瑋琪在粉專發文：「論文口試練習，猜猜我的提神小物是什麼？」照片中，她素顏對著平板電腦比手畫腳，桌上除了口試資料，還有印著韓星孔劉照片的保溫杯，許多粉絲預祝她口試順利，但也有不少沒有放頭像的帳號，狂酸她的哈佛大學學歷風波。
一名網友留言：「妳需要重讀哈佛大學......延伸教育學院（Harvaed...Extension School）嗎？」范瑋琪親自回應：「要也是可以，但這兩年在師大讀書的時光我也非常珍惜。謝謝你的關心。」粉絲紛紛給范范打氣，「范范加油！不要理酸民」、「支持你善良的美范」、「趕快重回舞台吧！好想妳」！（編輯：楊穎軒）