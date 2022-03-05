NBA／外界談史上最佳得分手時不提自己 詹皇：我很生氣
雖然洛杉磯湖最近7場比賽只贏了1場，不過當家球星LeBron James「40000+10000+10000」的里程碑工程還在繼續。在近期播出的脫口秀節目《The Shop》上，他表示對於外界不把自己放進史上最佳得分手的討論之中，而感到惱怒。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-05 08:15:06｜2022-03-05 08:16:48
James自從進入NBA以來，外界就拿他和許多偉大的傳奇球星來比較，更多人認為他比較像是魔術強森，而非喬丹這類型的球員。而且雖然數據並非如此，但也有不少人相信Kobe Bryant和Kevin Durant是比他更出色的關鍵時刻得分手，所有這一切詹皇其實都看在眼裡。
在節目上，James承認自己天生不是那種得分第一的球員，「我喜歡讓我的隊友融入比賽，我一向都是那樣的。喜歡看到隊友因為我的傳球取得成功，我一向都是那種類型的球員。」
「因此若能坐在食物鏈的頂端，拿下這項運動史上總得分榜第一，會讓我感覺有些奇怪。」James說道，「當他們談論史上最佳得分手時，從來不提我的名字。讓我很生氣。他們甚至從來不把我的名字放進去。」
James生涯一共得到36664分，暫時排在NBA史上總得分榜第3位；爵士隊名宿「郵差」Karl Malone得到36928分，排名第2；湖人傳奇「天勾」Kareem Abdul-Jabbar得到38387，排名第一。