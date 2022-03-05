李克強涉台報告曝光！堅持一中和九二共識 反對台獨分裂
中國第13屆全國人民代表大會第5次會議，今天（5日）上午9點在北京人民大會堂舉行開幕式，由中國國務院總理李克強發表工作報告，提到台灣問題時，重申會堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-05 09:40:04
綜合媒體報導，李克強在會上指出，中國要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。
港澳部分，李克強則說，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。全力支持特別行政區政府依法施政，支持港澳發展經濟、改善民生更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。
經濟方面，李克強則表示，把今年經濟增長目標定於5.5%左右，符合市場預期，但較去年的目標低。
李克強並聲稱，中國2021年經濟保持恢復發展，國內生產總值達到人民幣114兆元，增長8.1%。分析認為，今年北京的經濟工作原則依然是「穩中求進」，一方面保持經濟穩定，另一方面要尋求突破。
今年中國全國人大會議5日上午開幕、11日上午閉幕，會期一共6天半，期間將審議「政府工作報告」、完善港區選舉制度議案等。